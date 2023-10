Germain Dalne réélu président des Jeunes MR Brabant wallon

Le Nivellois se réjouit bien évidemment de sa réélection et se dit prêt à affronter 2024, année de multiples élections: "Depuis trois ans maintenant, avec l’ensemble des jeunes libéraux de notre province, nous mettons en avant une politique ancrée sur le terrain et dans la convivialité qui caractérise notre jeunesse politique. L’année 2024 sera celle de nombreux défis mais je suis plus que jamais convaincu que nous avons les moyens de les relever, ensemble !"