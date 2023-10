Le début de match était, comme attendu, rythmé dans ce choc de P2B. Saintes avait la possession et se créait une première occasion sur un coup franc lointain de Maeyens qui passait à côté du but de Hannon. Ophain, bien en place, obtenait ensuite une première opportunité mais Van Zele détournait bien le ballon. Dans la foulée, Es-Sadiki était bien isolé sur le flanc gauche et ouvrait bien son pied mais Hannon sortait le grand jeu pour empêcher l’ouverture du score des locaux.

Saintes poussait durant le dernier quart d’heure de la première période mais Ophain et Druet, sur une reconversion, ne cadrait pas sa frappe à l’entrée du rectangle. La réaction de Saintes était immédiate mais la frappe de De Pascale filait à côté. Dans les ultimes instants du premier acte, Chaudoir faisait une erreur permettant à Druet de partir vers le goal mais le fautif était à la bonne place pour dégager le ballon in extremis. Dorian Nizot, le coach de Saintes, mentionnait une première mi-temps assez fermée: "Ophain a refusé le jeu et a joué avec un bloc bas. Mes consignes à la mi-temps étaient de rester patients et d’attendre notre chance."

Une deuxième mi-temps tendue

La deuxième mi-temps repartait sur les chapeaux de roues puisqu’Ophain, via Huby et Crauwels, manquait d’ouvrir le score peu après le retour des vestiaires. Romuald Lecocq, le T1 d’Ophain, regrettait les occasions manquées par son équipe: "On a eu deux ou trois occasions de faire 0-1 mais on ne l’a pas fait."

Surtout que dans la foulée, El Bakkali était à la bonne place au premier poteau pour ouvrir le score en faveur de Saintes (1-0). Après l’heure de jeu, El Bakkali, inspiré ce dimanche, trouvait Bailly sur le flanc droit qui mettait le ballon hors de portée d’Hannon après l’heure de jeu (2-0). Les visiteurs, un peu sonnés, vont tenter de réagir mais ne vont pas se montrer hyperdangereux. Dans les derniers instants, Gillis réduisait l’écart de la tête sur un bon service de George (2-1) mais le score ne changera plus. Dorian Nizot était satisfait avec ces trois points: "J’ai eu la réaction attendue et je suis très content avec ces trois points." Romuald Lecocq était un peu frustré par rapport à la prestation de ses hommes: "J’ai quelques regrets par rapport à ce qu’on a montré aujourd’hui mais la route est encore longue dans ce championnat."

À noter quelques échauffourées et un climat tendu entre les différents acteurs au moment de rentrer aux vestiaires qui ont terni la rencontre de ce dimanche.

Arbitre: J. Verboom.

Cartes jaunes: Asaidi, El Bakkali, Maeyens, Brichart, Chaudoir, Vander Auwera et Diaw.

Buts: El Bakkali (1-0, 50'), Bailly (2-0, 65') et Gillis (2-1, 90').

SAINTES: Van Zele, Asaidi (70' Casellas), Maeyens, El Bakkali, Es-Sadiki (85' Benlouafi), Chaudoir, Agostinacchio (80' Al Masude), Bailly, Labiad (70' Hamri), Diaw et De Pascale.

OPHAIN: Hannon, Dohogne, Dolmen, Kourtidis (20' Van Der Auwera), Huby (55' Thiry), Di Sciacca (55' Gillis), George, Crauwels, Dos Santos, Brichart et Druet.