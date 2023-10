15 € pour détecter le radon, ce tueur silencieux, deuxième cause de cancer du poumon

Dans ce laps de temps, les Brabançons wallons peuvent commander un détecteur de radon via le site web www.actionradon.be, pour un coût total de 15 euros, comprenant l’analyse et l’aide éventuelle à la remédiation.

Le radon est un gaz radioactif qui provient de la désintégration de l’uranium et qui se trouve dans le sol, d’où il peut s’infiltrer dans les habitations, provoquant ainsi des troubles importants. "Le radon est, la majeure partie du temps, présent dans les régions où il y a du schiste, détaille Nathalie Popovic, responsable du SAMI. Si l’on en détecte la présence, il faut intervenir vite car il est prouvé que le radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac."

En Belgique, on considère que le niveau de référence où il faut agir est de 300 becquerels par mètre cube. Entre 300 et 600 Bq/m3, le SAMI envoie des brochures et des conseils pour tâcher d’endiguer le problème. Si le taux dépasse les 600 Bq/m3, le SAMI accompagne alors les propriétaires de l’habitation concernée afin de proposer des solutions. Pour effectuer la mesure, le service envoie donc, au demandeur, un détecteur qui restera placé pendant trois mois, lequel fournira alors les résultats demandés.

Les chiffres ont montré que la concentration de radon est plus forte dans le sud de la Wallonie qu’au nord. Il n’en reste pas moins qu’en Brabant wallon, plusieurs communes sont classées au niveau 2. "Dans celles-ci, on a constaté que plus de 5% des logements ont un niveau supérieur à 300Bq/m3. Il s’agit de Genappe, Villers-la-Ville et Mont-Saint-Guibert, poursuit Nathalie Popovic. Une commune, Court-Saint-Étienne, est classée niveau 2B puisque, là, plus de 10% des logements sont à plus de 300Bq/m3."

Mais notre interlocutrice insiste, ce "classement" reste indicatif. "D’une part parce qu’on n’a analysé que 4% des habitations ces dix dernières années, soit à peine plus 7 000 foyers. D’autre part parce que l’on peut très bien se retrouver sur la commune de Nivelles, par exemple, mais avoir malgré tout une présence de radon, si l’on habite non loin de Genappe. Il nous est aussi arrivé d’en trouver dans des communes où il n’y en a, généralement, pas. Cela a, par exemple, été lecas dans une habitation à Jodoigne. D’où l’intérêt de réaliser ce dépistage. "Le radon est un gaz invisible, inodore donc, hormis si l’on fait ce dépistage avec le boîtier, on ne peut jamais savoir à 100% qu’il est présent. Et quand on sait les conséquences que cela peut avoir sur la santé, ça serait dommageable de passer à côté."

Infos: sami.bw@brabantwallon.be – 010 236 202.