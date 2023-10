"Les religions devraient solennellement proclamer que toute guerre en leur nom constitue véritablement un blasphème". C’est, entre autres, sur cette phrase d’Albert Jacquard ( Petite Philosophie à l’Usage des Non-Philosophes) que s’ouvre le nouveau livre de Philippe Liénard, Islam et Islamisme . Évolution, actualité et questions, "disponible dans toutes les bonnes fromageries", comme dit son auteur. Intéressé par les courants de pensée à travers les siècles, l’écrivain revient ici sur l’histoire et l’actualité de la religion musulmane. Il s’attarde aussi sur l’évolution des intégrismes et des tendances fondamentalistes, notamment du salafisme, des Frères musulmans, du wahhabisme, et du plus récent – mais non moins inquiétant, si ce n’est plus selon Philippe Liénard – madkhalisme. "Le madkhalisme est une sorte d’évolution de l’islamisme de domination d’un nouveau monde, d’un monde à la fois utile à l’islamisme et rétrograde en termes de libertés individuelles", écrit l’historien.

I slam et Islamisme n’est ni un réquisitoire, ni une dénonciation militante ou politique. Par une analyse historique documentée et étayée – on ne compte pas moins de 22 pages de bibliographie –, Philippe Liénard invite à réfléchir à un enjeu civilisationnel contemporain. "Si les croyances sont personnelles, il n’y a évidemment pas de soucis. En revanche, si c’est parce qu’on vit au sein d’une communauté et qu’un se plie à certaines exigences pour avoir la paix, c’est de l’oppression", résume Philippe Liénard.

De l’avocature à l’écriture

"Toutes voiles dehors", c’est le sous-titre qu’a trouvé Marianne, la compagne de l’écrivain pour Islam et Islamisme. Sa polysémie n’est pas sans déplaire à Philippe Liénard, qui a depuis longtemps une appétence pour les langages codés. Cela lui a d’ailleurs valu d’écrire six livres historiques sur les Templiers. "J’étais tout gamin que je m’y intéressais déjà, j’ai toujours été attiré par le mystérieux. Alors j’ai commencé à lire de manière boulimique, je me suis fait copain avec les gardiens des lieux où sont conservées les archives sur les Templiers: celles du Vatican". Et lorsqu’il commence à en parler, il est intarissable: "Il y a pléthore de livres sur l’Ordre des “Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon”. Je dois être raté, je n’écris pas des livres qui font frémir, j’écris la vraie histoire des Templiers", nous dit-il, avec aux lèvres un sourire mi-figue mi-raisin. Car si l’Ordre du Temple jouit d’une grande notoriété dans la fantaisie, sa véritable histoire reste assez méconnue, puisque très peu étudiée: Philippe Liénard, qui a longtemps habité en Brabant wallon, en est l’un des rares spécialistes au monde.

Passionné de manière générale par les sociétés secrètes et les courants de pensée au sens large, l’auteur en est à son vingt-deuxième ouvrage publié. Appartenant lui-même à cette organisation, il a beaucoup écrit sur la Franc-Maçonnerie, mais aussi sur la démocratie, l’Opus Dei… "Quand je me mets à écrire, je rentre dans un monastère: je n’ai plus de vie conjugale ou sociale, je vis à l’envers", explique Philippe Liénard, qui écrit en moyenne "2,5 livres par an". Malgré cette production déjà conséquente, l’homme de lettres ne s’en tient pas à l’écriture: en 2018, il fondait une maison d’édition à Paris, ECE-D: "Depuis sa création, on a dû publier entre 150 et 200 bouquins".

Avocat spécialisé en droit des affaires de formation, Philippe Liénard a exercé cette profession pendant 30 ans. Il a aussi été magistrat suppléant en première instance. Mais lorsque la plume a commencé à le démanger, il a fallu choisir entre ces multiples casquettes: "Ce n’était plus possible, il n’y a que 24 heures dans une journée ! Alors j’ai envoyé la poule aux œufs d’or par-dessus bord pour me consacrer à l’édition et à l’écriture".