Il y a 170 ans, 55 Gréziens partaient vers le Wisconsin, aux États-Unis: des commémorations sont organisées ce dimanche 8 octobre

À Grez-Doiceau, on ne pouvait manquer cela. Les petits plats avaient été mis dans les grands voici vingt ans, l'an dernier, les autorités avaient accueilli également une famille, les Lacourt, dont de très nombreux membres se sont installés au Wisconsin. Et ces douze derniers mois, on s'affaire pour que ce 170e anniversaire de l'émigration de Gréziens vers le Wisconsin, qui sera célébré ce dimanche 8 octobre, soit un grand rendez-vous qui rappelle les racines.

Si l'année dernière, c'est à la rue du Wisconsin qu'a eu lieu une rencontre citoyenne couplée à l'accueil de la famille Lacourt - de passage sur les terres de ses ancêtres, dans une des rues du quartier derrière le Match - cette fois, tout se déroulera à la maison communale et sur la place Ernest Dubois. Ghilou Fierens, de l'office du tourisme, présente les activités : "depuis l'inauguration de la rue du Wisconsin, vous n'imaginez pas le nombre d'Américains de passage dans la commune qui vient nous trouver pour avoir des informations, retrouver des proches ou en savoir plus. J'avoue que nous n'avions pas vraiment d'éléments concrets pour leur répondre et cela nous a donné l'envie d'approfondir cette page d'histoire et de nous informer pour répondre aux questions posées. Pas plus tard que ce jeudi, deux Américains sont passés à l'Office du Tourisme, ont posé des questions et nous étions très heureux de pouvoir leur répondre. Ils n'étaient pas au courant de la commémoration, mais ils y passeront."

Des "Kermiss" organisée au Wisconsin

Pour s'informer, Grez-Doiceau a pris contact avec le Belgium Heritage Center qui se trouve à Namur. "Ils réalisent un travail de mémoire belge au Wisconsin incroyable. Nous avons été invités à nous rendre compte sur place, au Wisconsin, de ce que c'était et puis d'apprendre leurs habitudes et leurs fêtes. Ils font ce qu'ils appellent des Kermiss. On a donc décidé de tenter de faire la même chose ici, ce dimanche."

La commune de Grez-Doiceau, en partenariat avec l'Office du Tourisme, a donc programmé un volet officiel au sein de la maison communale avant de se rendre juste à côté, place Dubois, pour les hymnes nationaux joués par la fanfare de Néthen-Wez, qui en profitera également pour interpréter de la musique folklorique.

Place ensuite à la Kermiss à la salle du parvis pour une fête ouverte à tous. L'occasion de faire des rencontres, de voir l'exposition également. "Et de découvrir leur gastronomie. En entrée, le booyah, une sorte de bouillon de légumes et de viande, avant le repas qui est ce qu'ils appellent une tripe. Mais que l'on ne s'y méprenne, ce n'est pas comme notre hatchès. Ici, il s'agit d'un boudin blanc dans un pain. Et enfin, pour le dessert, le Belgium Pie , un mélange de nos tartes... sans oublier les waffles ."

De quoi encore mieux souder les liens et se remémorer les souvenirs pour de nombreux Gréziens, une manière plus concrète encore que la plaque apposée à la maison communale qui rappelle que "c'est de Grez-Doiceau que sont parties en 1853 les dix premières familles wallonnes qui ont fondé la communauté belge du Wisconsin."

L'exposition prévue a été rendue possible grâce au prêt de la commune de Walhain de matériel sur le sujet et également grâce à tout ce qui a pu être collecté du côté de Grez-Doiceau : anciennes photos, listes de noms des personnes qui ont opté pour le Wisconsin, etc.

Au travers de cette journée, les autorités et les organisateurs mettent en avant l'aspect culturel - avec les échanges passés, actuels et futurs - mais aussi la dimension touristique que la commune soutient dans le cadre du tourisme de mémoire ainsi que le côté éducatif et sensibilisation des jeunes avec cette histoire locale. Et puis, il ne faut pas oublier non plus toutes les personnes qui s'intéressent à l'émigration, comme Marguerite Detienne qui a réalisé un énorme travail de généalogie sur le sujet. "Je ne saurai être de la partie ce dimanche car je serai à l'étranger, précise-t-elle. Mais on a pu réaliser un arbre généalogique important grâce à de multiples recherches."

Informations : www.grez-doiceau.be