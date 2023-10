1% des Ramillois présent à une conférence organisée pour prévenir sur les risques cardiovasculaires

Trois exposés d'environ 25 minutes chacun ont été présentés. "Le docteur Close, cardiologue, nous a appris, avec un vocabulaire simple mais précis, comment prendre soin de notre cœur en utilisant l'alphabet comme référence. Il nous a également expliqué comment reconnaître les situations de détresse cardiaque et ce qu'il faut faire dans ces circonstances."

Julien De Cocq, kinésithérapeute (CSR), a rappelé les bienfaits de l'activité physique pour le cœur et la santé en général. "J'ai retenu qu'idéalement, nous devrions faire une heure de sport par jour, mais que déjà 200 minutes par semaine, c’était déjà excellent."

Enfin, Quentin Houart, diététicien au CSR, a évoqué les avantages d'une alimentation équilibrée en utilisant la pyramide alimentaire comme guide. "Il nous a expliqué les différentes portions que nous devrions consommer chaque jour, par exemple deux fruits et trois légumes cuits et crus. Il a également informé que trop de fruits peut également apporter trop de sucre et a recommandé de consommer un verre de vin rouge par jour, car cela contient des antioxydants, tout comme un carré de chocolat noir."