Va-et-vient politique, des tonnes de lingettes et une mini-forêt… Le débrief de la semaine en BW #67

Nivelles: un Tour Sainte-Gertrude quasiment estival

Le 747e Tour Sainte-Gertrude s’est déroulé sous le soleil, ce dimanche, tout comme la rentrée solennelle. Il y avait donc beaucoup de monde.

La Hulpe: Christophe Dister s’efface

Christophe Dister, actuel bourgmestre de La Hulpe, ne briguera pas de nouveau mandat. Xavier Verhaeghe lui succédera à la tête de la Liste du Bourgmestre.

Vincent Blondel et Armelle Gysen en tête de liste pour Les Engagés

Les Engagés viennent ont annoncé mardi leurs deux nouvelles recrues en Brabant wallon pour les élections régionales de juin 2024: le recteur de l’UCLouvain Vincent Blondel et la présentatrice de télévision Armelle Gysen.

Nivelles: l’extension du palais de justice II est sur les rails

Le Conseil des ministres a validé le projet d’extension du palais II, et un budget de 31,65 millions d’euros est réservé. C’est (enfin) parti !

Genappe: une tonne de lingettes retirées de la Dyle

L’ASBL Aer Aqua Terra a nettoyé le lit de la Dyle à Ways, en septembre. Elle en a retiré une tonne de lingettes.

Sébastien de Jonge quitte Sans Collier pour Gaia:

Sébastien de Jonge quitte l’ASBL Sans Collier pour un nouveau défi au sein de Gaia où son action sera plus large. "J’ai eu droit à ce qu’il y a de plus beau et de plus mauvais"

Une mini-forêt à côté de leur école

Les élèves de l’école Saint-Joseph aux Champs de Grez-Doiceau ont planté une mini-forêt de 1 500 arbres. L’école Saint-Joseph aux Champs a participé, avec toutes ses classes, à la plantation d’une forêt sur le terrain à côté de leur établissement.