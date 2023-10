Ni critique, ni ludique, la "masse civique" de Grez-Doiceau

"C’était humide, mais quel bon moment" ont confié les participants. À Néthen, ils ont été chaleureusement accueillis par la petite Guinguette, sur la place de Trémentines. De quoi faire oublier les affres du temps et les pieds ou les vêtements trempés.

Qu’est-ce donc qu’une masse civique ? "L’idée est d’abord de se retrouver entre cyclistes quotidiens. Les déplacements utilitaires se font généralement seuls ou à deux. Rarement en groupe. C’est l’occasion de partager la route et nos expériences" nous explique Denis Marion, contact du Gracq pour la commune de Grez-Doiceau. "Ce n’est pas une masse critique rassemblant des dizaines de participants pour affirmer la présence des cyclistes, ni une masse ludique pour les familles et le plaisir. C’est une masse civique qui regroupe, pour un parcours à travers la commune, des cyclistes citoyens, des personnes qui sont actives ou désirent être actives dans l’amélioration des infrastructures cyclables. Sur tout le parcours, ce fut l’occasion de constater l’état des pistes, la bonne ou mauvaise conformité des traversées de chaussée, la présence de déchets ou de haies mal taillées qui rendent le parcours dangereux. Mais aussi de se féliciter de la présence sur l’itinéraire de belles réalisations, comme la cyclo-piétonne entre Bossut et Néthen".

Une des participantes était ravie de découvrir un nouvel itinéraire. Un autre partageait son expérience de route entre Grez-Doiceau et Bruxelles en speedelec, un vélo électrique plus puissant. Ils ont bien l’intention de relancer l’expérience, peut-être pour se rendre tous ensemble au Marche de Noël ?

Pour plus d’informations sur "Au gré des mollets", la locale de Grez-Doiceau du GRACQ, le numéro de contact: 0496/108327