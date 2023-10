Zone de police Nivelles-Genappe : une présence policière aux abords des écoles

Pour le contrôle aux abords d’un établissement scolaire comme pour celui mené quelques jours plus tard à la gare, la police locale avait fait appel à chien de la police fédérale, qui renifle spécifiquement les odeurs de stupéfiants sur les personnes. Ce qui permet de rapidement faire le tri et d’identifier les consommateurs ainsi que les éventuels détenteurs de substances illégales.

Près de l’école, pratiquement 500 personnes ont été soumises à cet examen plutôt efficace: une vingtaine de consommateurs ont été identifiés, et trois étaient encore en possession de stups. À la gare, ce sont plus de 1000 personnes qui ont affronté le flair du chien policier, l’opération étant menée conjointement avec la Police fédérale et Sécurail. Une trentaine a reconnu avoir consommé, ou avoir côtoyé des consommateurs. Et huit avaient encore de la drogue sur elles…

Dans sa réponse, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman a précisé l’objectif de ce type d’opérations: assurer une présence active sur le terrain et sécuriser certains endroits sensibles, dont les abords des écoles. Le chef de zone a d’ailleurs annoncé que les abords d’autres établissements scolaires seront ciblés. Il s’agit aussi de contrer le développement d’un certain sentiment d’impunité.

En ce qui concerne les mineurs, ceux qui sont trouvés en possession de stupéfiants sont systématiquement interceptés pour être présentés au parquet "jeunesse", et la matière est saisie. Les parents sont évidemment informés. Après, il n’y a pas de réponse unique: le parquet décide au cas par cas, en fonction des circonstances. Mais lorsque cela lui est demandé, la zone de police dispose de trois enquêteurs "jeunesse" qui peuvent assurer un suivi.

Des discussions sont menées régulièrement entre la police, le parquet et les autorités administratives (les bourgmestres) pour lutter efficacement contre certains phénomènes, en mobilisant toute la "chaîne de la sécurité".