Sept jeunes pilotes, dont deux femmes, ont reçu leurs "ailes" à la base de Beauvechain

Ces aviateurs de la promotion "Pil 20" se sont vus remettre ces ailes par le "patron" de la composante Air, le général-major Thierry Dupont, lors d’une cérémonie organisée sur la base aérienne de Beauvechain, en présence de hauts responsables militaires et civils. Ils ont également prononcé le serment de "fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge", a constaté l’agence Belga.

Cinq d’entre eux, futurs pilotes d’avions de combat F-16 - et sans doute à terme de F-35A Lightning II - ont suivi une formation aux États-Unis, au sein de l’Euro-NATO Joint Jet Pilot Training, une école multinationale installée sur la base aérienne Sheppard, près de Wichita Falls, dans le Nord du Texas. C’est depuis 2019 la seule filière de formation des pilotes de chasse belges, après la dissolution d’une école franco-belge établie à Cazaux (Sud-Ouest de la France).

Ces trois néerlandophones et deux francophones sont appelés à voler sur le chasseur-bombardier F-16 Fighting Falcon au sein des 2e et 10e Wings tactiques, respectivement basés à Florennes et Kleine-Brogel, deux unités qui recevront leurs premiers F-35 respectivement en 2025 et 2027.

Les deux autres jeunes brevetés de la promotion "Pil 20", néerlandophones, ont suivi une formation de pilote d'hélicoptère à Dax (Sud-Ouest de la France) au sein de l’École d’Application de l’Aviation légère de l’Armée de Terre, partiellement concédée à un opérateur civil, la société Helidax, qui opère une trentaine d’Airbus H120 Colibri mais pilotés par des instructeurs militaires.

"Ils (les sept) viennent de réussir une formation qui n’est pas des moindres", a souligné le général Dupont devant les jeunes aviateurs et leur famille en assurant qu’une "belle carrière" s’ouvrait à eux, au sein d’une composante Air en "pleine transformation", avec le renouvellement quasi-complet de sa flotte prévue au cours des prochaines années.

"C’est la première fois que la Force aérienne comptera deux femmes pilotes de chasse", a indiqué le général Dupont à l’agence Belga.

Deux femmes ont déjà été pilotes sur F-16 au sein de la Force aérienne, Anne-Marie Jansens, surnommée "Mieke" entre 1992 et 2004 et Karen Vandenbroucke, à partir de 2002.

Le "patron" de la composante Air a expliqué que l’aviation militaire belge recevrait, outre ses futurs F-35 et le huitième avion de transport Airbus A400M d’une flotte belgo-luxembourgeoise, attendu d’ici la fin de l’année, ses premiers appareils pilotés à distance, une expression que les militaires préfèrent désormais à drones, de type MQ-9B SkyGuardian. Leur livraison est prévue l’an prochain sur la base aérienne de Florennes - en septembre puis en novembre, selon le ministère de la Défense.

La prochaine promotion d’élèves-pilotes comprendra deux pilotes appelés à mettre ces appareils en œuvre.