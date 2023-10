Marché des producteurs locaux et balade ce dimanche 8 octobre à Braine-le-Château

La Commune de Braine-le-Château compte de nombreux producteurs et artisans locaux. Afin de les mettre en valeur, la Commune et son office du tourisme ont mis sur pied un marché des producteurs locaux. Une initiative qui s’est concrétisée en mai 2022 par une première édition regroupant une quinzaine de producteurs. Vu le succès des trois premières éditions, un quatrième rendez-vous est fixé ce dimanche 8 octobre, de 10 h à 18 h, sur la Grand-Place. Au programme : découverte et dégustations de délicieux produits en toute convivialité avec diverses animations, un bar et des petites restaurations.