Le Petit Cœur de la Poutre et Sautecroche en concert le 8 octobre à l'église de Limal

"On a d’abord eu 3 enfants, puis 4, puis 5. Les premiers enfants ont participé avec beaucoup d’enthousiasme aux débuts de ce tout nouveau chœur, avec des chansons qui bougent et qui font bouger. Ils ont tous le rythme dans la peau, se félicite Manon Lenotte . Après seulement quelques semaines d’existence et quelques répétitions, nous avons donné notre premier concert en juin. Ensuite, nous avons participé au concert de Wavre solidarité en décembre." En juin dernier, le Petit Cœur de la Poutre a aussi partagé un concert avec ses aînés de la Chorale Royale de La Poutre.

"En septembre, nous avons accueilli notre sixième petit choriste, poursuit Manon Lenotte. Nous avons commencé les répétitions pour le concert que nous allons partager avec le chœur d’enfants de Wavre Sautecroche, ce dimanche 8 octobre à 16 h, dans l’église Saint Martin de Limal, sur la place Albert 1er. Les enfants des deux chœurs se sont déjà croisés lors du concert de Wavre solidarité et aussi pendant le jeu de Jean et Alice, en mai dernier, où ils jouaient les rôles de petits mitrons."

L’entrée pour ce concert, qui vient compléter de manière inattendue le programme du parcours d’artistes de Profondsart, est libre.

Par ailleurs, le Petit Cœur de la Poutre cherche d’autres choristes. Les répétitions ont lieu les mardis, de 18 h à 19 h, à Limal. L’activité est gratuite.

Renseignements: manon.lenotte68@gmail.com ou 0485 70 90 08.