Le Néthennois Laurent Dumont revient à la boulangerie et ouvre Nature de Pain à Spy

Lyhour Seng et Laurent Dumont, qui habite Néthen, travaillent ensemble depuis 2013. À l’époque, le premier, Cambodgien d’origine, vient d’arriver en Belgique et cherche un apprentissage. Il rejoint alors l’équipe de Laurent Dumont, qui possède des boulangeries à Wavre, Grez-Doiceau et Ottignies. C’est dans les murs de la boutique wavrienne que Lyhour Seng se forme pendant trois ans. Il passera quatre autres années à y travailler en tant qu’ouvrier.

En 2020, tous deux quittent la boulangerie de Wavre – qui porte néanmoins encore le nom "Dumont": Lyhour Seng se met à faire des marchés (à Chastre et Louvain-la-Neuve) et des livraisons (notamment de pâtisseries à la boulangerie L’Epi Fin, à Ottignies). Laurent Dumont se concentre lui sur la fabrication de quiches. Et puis, en janvier 2023, Lyhour Seng reprend contact avec son ancien maître d’apprentissage. Au fil des mois naît leur projet d’ouvrir une nouvelle boulangerie, Nature de Pain. "Quand j’ai arrêté la boulangerie dans le BW, j’avais 49 ans, je me disais que je pouvais faire autre chose… mais j’aime trop ce métier", sourit Laurent Dumont.

À Spy, Quentin Hergot viendra compléter l’équipe. "C’est un boulanger qui a 20 ans de métier et qui a travaillé un temps avec nous, à Wavre, explique Laurent Dumont. Il est spécialisé dans les pains au levain, le travail à l’ancienne".

En plus d’une gamme plus classique, "parce qu’on veut avoir une offre qui s’adresse à tout le monde", des pains faits avec de la farine biologique, sans additifs, seront donc proposés à Nature de Pain. "Nous allons travailler avec la Ferme de l’Espinette, située à Beauvechain", poursuit le boulanger.

Lyhour Seng et Laurent Dumont auront également quelques produits laitiers en magasin, notamment des glaces et des yaourts, fabriqués à la Ferme des 12 Bonnier, à Nethen. "Nous proposerons aussi une offre pour le midi, des quiches, des pizzas et des plats préparés par un traiteur italien. Et pour le goûter, des gaufres de Liège, parce que nous avons une recette de la mort qui tue", plaisante Laurent Dumont.