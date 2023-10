Mont-Saint-Guibert : l’ASBL Terres vivantes travaille au développement de l’agroécologie

Partout en Europe, le nombre de fermes est en baisse constante. La Belgique n’y échappe pas. "J’ai constaté ce déclin rapide et inquiétant. Je crois à l’alternative de l’agroécologie basée sur l’imitation de la nature. Il faut abandonner le concept de lutte contre la nature et plutôt coopérer avec elle et respecter ses lois", explique Alain Peeters.

L’agroécologie remplace des intrants commerciaux, comme les engrais et les pesticides, par des services fournis par la biodiversité, tels la fixation d’azote par des légumineuses, l’amélioration de la structure du sol par les organismes qui y vivent, ou la protection de la santé des cultures par des micro-organismes symbiotiques.

Comme la plupart des opérations, le contrôle des maladies par exemple, sont assurées par d’autres organismes vivants, le travail par hectare ou par animal y est considérablement réduit. Cela dégage du temps pour l’agriculteur pour d’éventuelles autres activités rémunératrices ou de loisirs.

Économiquement, l’agroécologie diminue drastiquement les coûts de production, tout en augmentant les recettes par la production de produits de qualité, leur transformation et leur commercialisation en circuit court et local dès que possible. Coûts moindres et recettes plus élevées signifient des profits comparables ou supérieurs à ceux de l’agriculture conventionnelle.

"Dans la vente directe de viandes, de légumes ou de céréales – c’est aujourd’hui le cas pour un agriculteur sur deux membres de notre association –, l’agriculteur est payé deux fois. Une fois avec des euros, la seconde fois avec le sourire des clients. Nous voulons reconnecter les producteurs et les mangeurs, et cela en réintégrant davantage l’agriculture dans la société. Car aujourd’hui, l’exploitant ne sait pas si ses céréales seront envoyées en Chine, utilisées en Flandre ou si elles se retrouveront dans une pizza industrielle. L’agroécologie permet de retrouver le sens de ce que l’agriculteur fait. Ainsi, en collaborant avec deux moulins, nous tentons de relancer la filière des blés panifiables en Wallonie en les cultivant de manière agroécologique." Et la situation actuelle liée à la crise ukrainienne montre tout l’intérêt que nous avons à produire un maximum d’aliments chez nous afin de maximiser notre autonomie.

Un accompagnement pour davantage de durabilité

Terres Vivantes propose aux agriculteurs un accompagnement pour davantage de durabilité de leur exploitation. Celui-ci tient aussi compte du bien-être des exploitants, de leurs revenus et, bien entendu, de la protection de l’environnement. "Tout en lançant un programme de fermes phares qui expliqueront aux autres, notre objectif était d’arriver à 30 fermes adhérentes la première année, à 60 fermes après deux ans. et qu’en 2030, les 3 000 agriculteurs qui devraient subsister en Wallonie soient tous engagés dans la transition."

L’accompagnement consiste en un suivi personnalisé et de terrain par un agronome de formation, des séances de discussion en groupes, une diffusion des savoirs, des expériences et des connaissances et des tours de plaine. En cas d’adhésion, un diagnostic précis de l’état de la ferme est réalisé. C’est l’analyse Oasis (lire ci-dessous).