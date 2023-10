La tournée de Greg Houben passera par Lasne, Genappe et Beauvechain: "Je voudrais que les gens sortent joyeux de ces concerts"

Greg Houben, le titre de cet album, est-il en lien avec la crise sanitaire de 2020-2021 ?

C’est à ce moment que j’ai écrit cet album. C’est à la fois ma quarantaine, j’ai 42 ans, mais aussi celle que nous a infligée le fameux virus.

Cet album parle un peu de vous, cela promet un spectacle où vous vous dévoilez de manière plus personnelle ?

C’est un âge un peu vertigineux, la quarantaine. On doit un peu bricoler, essayer de tirer son plan, parce qu’on est dans un équilibre fragile. Il faut s’occuper des gamins, y a les parents qui foutent le camp, et en même temps, la vie professionnelle bat son plein… Donc, on est bourré de responsabilités, mais la nature est bien faite, on a aussi beaucoup de ressources à mon âge.

C’est parti pour une tournée d’une quinzaine de dates. Seul ou accompagné ?

On sera trois. Cédric Raymond est multi-instrumentiste, il joue de la basse, de la guitare et du clavier. C’est un comparse extraordinaire qui m’a aidé à transposer l’album à la scène. C’est un talentueux arrangeur avec qui on a bossé des jours et des nuits. Mathieu Van (Vandenabeele) est au clavier, synthétiseur.

Et vous êtes à la trompette mais aussi et surtout au chant. Comment est née cette passion pour le chant ?

Mon instrument, c’est la trompette, mais c’est assez difficile comme instrument. Lors des concerts, pour reposer mes lèvres, j’intercalais une petite chanson de temps en temps. C’est comme ça que je suis devenu chanteur et que j’ai enregistré mon premier album, à Rio de Janeiro, dans un studio mythique à Copacabana.

J’adore chanter car dans cette formule, je peux injecter un peu de mon amour pour le théâtre. Dès qu’on est sur une scène, je pense qu’on n’est pas là par hasard et qu’il y a une histoire à raconter, en filigrane.

Si vous prenez la parole en tant qu’artiste, c’est aussi pour dénoncer certaines choses ?

Dès qu’on ouvre la bouche, on est engagé. Ou alors on fait le carnaval de Stavelot, ce que j’adore faire aussi d’ailleurs. Mais si j’écris un texte, je dis quelque chose, il y a un engagement, même si j’y vais de manière détournée, avec humour, tendresse. Je fais toujours les choses de manière tendre, en diagonale. Mais c’est vrai qu’il y a des thèmes et des choses dont il est important de parler pour le moment.

Ce sera uniquement de la chanson française cette fois, pas d’influences brésiliennes ?

Non, mais ça n’empêche pas que ça puisse groover et carrément d’ailleurs.

On vous compare, dans la présentation de votre spectacle, à Chet Baker et Bourvil…

Olala ! C’est bien gentil, mais je dois assurer moi après ça ! Chet Baker et Bourvil, je ne me compare absolument pas à eux, mais c’est vraiment des phares dans la nuit pour moi. Chet, il respirait la musique, il était la musique, il ne parlait pas entre les morceaux, tout le contraire de moi. Moi, j’ai besoin de tout expliquer. Sa musique parlait d’elle-même. Chaque note soufflée, on dirait que c’est la dernière. Il y a chez lui une urgence et en même temps une nonchalance incroyable. Et puis Bourvil, on dirait qu’il ne le fait jamais exprès… il est d’une nature tellement folle, c’est un être fantasque, qui accompagnait tout ce qu’il faisait d’humour, de légèreté, de joie.

Je pense que la joie est la plus grande arme qu’on puisse brandir aujourd’hui par rapport à tout ce qui nous arrive. On est assez impuissant, alors, mettre la joie au centre des conversations, c’est essentiel. Je voudrais que les gens sortent joyeux du concert.

On parlait de dénonciation, en début de conversation, mais l’heure n’est plus à la dénonciation du système. Tout le monde a compris là, ou alors on est vraiment bouché. Il nous reste juste à offrir de la joie, se sourire, se prendre dans les bras…

En fait, c’est un peu le principe de l’orchestre qui joue jusqu’à ce que le Titanic coule, non ?

(rires) Je n’irais peut-être pas jusque-là, mais j’espère que j’arriverai à finir la tournée, ce serait déjà formidable.

Les concerts en Brabant wallon: le 5 octobre, à 21 h, à Lasne (Rideau rouge) ; le 13 avril à Genappe (Monty) ; le 9 juin à Beauvechain (Relais Saint-Martin).