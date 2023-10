Élections: le duel entre Laurence Smets et Anne Lambelin aura bien lieu au PS Brabant wallon

Ni l’une, ni l’autre n’avaient prévu de communiquer sur leur candidature, ce lundi, premier jour où il était possible de déposer cette candidature. Mais ni l’une, ni l’autre n’ont souhaité jouer la carte de langue de bois quand on leur a posé la question de leurs intentions.

Le duel de vice-présidentes aura donc bien lieu. Laurence Smets est vice-présidente de la Fédération du PS Brabant wallon ; Anne Lambelin, vice-présidente du PS au niveau national.

Le PS Brabant wallon assiste depuis de longs mois, voire des années, à des tensions entre Dimitri Legasse et André Flahaut. Les deux candidates disent souhaiter une élection dans un climat serein.

"Je souhaite de tout cœur sortir de ces guéguerres. Je ne supporte plus ça, assure Anne Lambelin. Je crois que nos militants en ont ras la caquette qu’on s’effrite. Il faut que nous soyons unis pour défendre nos valeurs. Je veux être candidate dans une démarche collective . Je veux une stratégie collective, pensée avec toutes les USC (NDLR: unions socialistes communales) . Nous avons, dans chaque USC, des militants hyper actifs. Nous devons travailler avec eux."

Laurence Smets veut aussi que les socialistes brabançons cessent de se diviser. "Ma décision est prise: je déposerai ma candidature pour être tête de liste aux élections régionales, nous livre la Walhinoise. Il me tient à cœur que cela soit dans un esprit constructif et non conflictuel. Je n’aime pas les jeux où on oppose les uns et les autres. Nous devons travailler ensemble pour défendre nos valeurs à un moment où c’est vraiment nécessaire. Je suis effrayée par ce que je vois et ce que j’entends. Il faut vraiment que nous nous battions pour les gens et en particulier pour ceux qui sont précarisés."

Déjà candidates en 2014 et 2019

Anne Lambelin et Laurence Smets ont, toutes les deux, déjà été candidates aux élections régionales. Toutes les deux à la première place.

Anne Lambelin avait été élue en 2014, avec 3 642 voix de préférence alors que le PS récoltait 19,5% des suffrages.

Cinq ans plus tard, Laurence Smets n’était pas élue, malgré ses 5 220 voix de préférence. Le PS perdait alors un siège suite à une chute de 4,6% qui l’amenait à 14,9%.

"J’étais deuxième sur la liste régionale, il y a cinq ans. J’ai une certaine expertise sur les matières régionales, estime Laurence Smets. Le logement, l’aménagement du territoire, par exemple, sont des matières que j’ai pu exercer en tant que bourgmestre de Walhain et pour lesquelles j’ai une vraie affinité".

Anne Lambelin était donc deuxième sur la liste en 2014: "J’avais décroché le deuxième siège. C’était une vraie fierté pour nous, parce que c’était loin d’être évident. Les sondages ne pensaient pas que nous pourrions être élus tous les deux, Dimitri (Legasse) et moi."

Vote les 10 et 11 novembre

La tête de liste socialiste pour les élections régionales sera, en Brabant wallon, désignée par les militants au terme d’un vote qui aura lieu les 10 et 11 novembre prochains.