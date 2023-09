Sese Kabanyegeye remet ses mandats à Chaumont-Gistoux

Ce choix de vie aura des conséquences sur son organisation professionnelle et familiale. Il implique également qu’elle ne répondra plus aux conditions légales pour être échevine. "Je vais être franche, ça me fait un pincement au cœur. Aujourd’hui, je dois renoncer à ce mandat pour concrétiser des projets familiaux et professionnels. De nombreuses personnes m’ont fait confiance pour assumer ce qui était mon premier mandat politique. Cela a été une expérience unique et je les remercie pour leur confiance. J’espère qu’elles me comprendront. Mon seul regret est que le temps politique est un temps très long et certains projets sur lesquels j’ai travaillé durant ces cinq dernières années vont seulement aboutir maintenant (l’extension du centre sportif, la création de deux terrains de Padel, la charte d’urbanisme, l’augmentation du nombre de logements publics...). Je ne serai plus là pour les voir se concrétiser. Je suis fière du travail accompli, notamment avec l’administration. Nous avons travaillé pour et avec les citoyen.nes pour une commune qui réponde aux défis environnementaux et démographiques, et avec la volonté de porter des projets qui permettent plus de liens entre les habitant.e.s toutes générations confondues. Je suis fière aussi du travail accompli au sein de la RCA, en temps que vice-présidente. Grâce au personnel, nous avons pu soutenir la diversification sportive et culturelle. J’aurais voulu faire plus. Cependant, en politique, il est nécessaire de rester attentif à l’actualité législative wallonne afin d’être cohérent dans le choix du développement d’outils d’aménagement du territoire car cela implique l’usage de deniers publics. Cette inscription des choix politiques dans un temps long est parfois frustrante. Toutefois, ce qui est réalisé ou sur le point de l’être, se fait au bénéfice des habitant.e.s de la commune avec une attention particulière pour la préservation de la biodiversité dont nous faisons partie et la justice sociale".

Le nom de la personne à qui Sese Kabanyegeye passera le relai au conseil et au collège n’est pas encore connu. Le groupe local d’Ecolo Chaumont-Gistoux doit prendre la décision prochainement dans le respect des règles internes. La prestation de serment devrait avoir lieu lors du conseil communal de novembre.