Le Tour Sainte-Gertrude, des parcours d’artistes, une fête des plantes et bien plus dans l’agenda du Brabant wallon

Pour les amateurs de musique, le Festival Musiq3 Brabant wallon se tiendra du 29 septembre au 8 octobre et proposera huit concerts dans sept communes brabançonnes.

En parlant de festival, il y a Maintenant ! à Louvain-la-Neuve qui a débuté mercredi et qui se prolonge jusque dimanche. Toujours du côté d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, mais au théâtre cette fois, " Une histoire d’amour " d’Alexis Michalik ouvrira la saison du Spott

Autre rendez)-vous à ne pas rater, le spectacle équestre Aya qui sera joué au PAM (Court-Saint-Étienne) les 29 et 30 septembre et le dimanche 1er octobre.

Ce week-end, il sera question du bien-être animal à Wavre (voir ci-dessous) et à Braine-l’Alleud …

Petit événement aussi à Jodoigne, où la zone de police BW Est ouvre ses portes… 10 ans plus tard.

Musiques

Concert de la Musique royalede la marine à Nivelles

Le commandement militaire du Brabant wallon et l’Amicale para-commando de Wavre organisent un concert de solidarité le vendredi 6 octobre, à 19 h 30, au Waux-Hall. Au profit du FNRS (Fonds de la recherche scientifique) et de la Ligue belge de la sclérose en plaques. Ouverture des portes dès 18 h 30. Bar et petite restauration.

Réservations: 02 442 55 21, 0476 91 91 59, provbrabw-srt@mil.be

Lucie-Valentine en concert à Nil-Saint-Vincent

Le vendredi 29 septembre, à 20 h 30, Lucie-Valentine (pop française) sera en concert à l’église partagée de Nil-Saint-Vincent. Lucie-Valentine a déjà chanté aux Francofolies de Spa, en première partie de Diane Tell à Bozar ou encore au Festival de la femme artiste au Bénin. Pas de réservation. Ce rendez-vous est proposé par le Cabaret "Chez Émile".

cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile

Mathide Renault à l’abbaye de Villers

Avec un papa pianiste et une maman guitariste, la destinée de Mathilde Renault semblait toute tracée. À 16 ans, elle compose ses premières mélodies avant de suivre des cours de solfège, de piano et de technique vocale en Belgique et à l’étranger. Cette année, elle partage la scène avec le trompettiste Antoine Dawans. Une chanteuse en apesanteur et un trompettiste céleste, c’est la formule idéale pour un concert "planant" ce samedi 30 septembre à 20h dans la salle romane de l’Abbaye (rue de l’Abbaye, 55 à Villers-la-Ville).

https ://villers.be/

Expositions

Parcours d’artistes à Waterloo

Du 29 septembre au 1er octobre, une multitude d’artistes, professionnels et amateurs, offriront leurs créations à vos regards pour la 6e édition du parcours d’artistes de Waterloo.

Peintres, graveurs, illustrateurs, photographes, sculpteurs… Plus de 120 plasticiens exposeront leurs œuvres. Dès le vendredi 29 septembre et durant tout le week-end, une exposition collective se tiendra à l’Espace Bernier.

Un catalogue numérique présentant les artistes est aussi consultable en ligne sur www.centre-culturel-waterloo.be.

Pierre Dickburt à Hamme-Mille

"Le mouvement dans tous ses états", dessins et peintures de Pierre Dickburt. Le vernissage est remplacé par une rencontre amicale le samedi 23 septembre à 15 h. Du samedi 23 septembre au dimanche 1er octobre, à la Maison de la Laïcité Condorcet, avenue du Centenaire, 20.

Nivelles: expo du Royal Club Photo Entre Nous

Le Royal Photo Club Entre Nous (RPCEN) expose ses meilleures photos de la saison. En plus des 122 photos personnelles des membres, une série de photos en lien avec la ville de Nivelles sera également visible. L’exposition se tient à la salle des mariages de l’hôtel de ville de Nivelles les 16, 17, 23, 27, 30 septembre et 1er octobre.

https ://photoclub-nivelles.be

Deux années d’acquisitions au musée Marthe Donas, à Ittre

Présentation des œuvres acquises au cours des derniers mois. Près de 30 artistes belges aux cimaises: Anne Bonnet (photo), Jean Brusselmans, Michel Smolders, Antoine Mortier, Marthe Donas, Jean Rets, Kurt Lewy, Luc Peire, Willy Anthoons, Francis De Bolle, Jo Dustin, Christine Ravaux, Guillaume Vanden Borre, Marcel-Louis Baugniet, Vivienne Jamart, Germaine Robert-Acarin, etc. Rue de la Montagne, 36. Entrée gratuite le dimanche 1er octobre.

muséemarthedonas.be

"Ce n’est pas noir et blanc" à Wavre

Exposition collective à la Gallery Nostrum: Francesco Battistello, Florian Breetzke, Chris Dennis, Rosette De Stefano, Antonio Franchetti, Marie-Charlotte Nouza, Axelle VM Philtjens, Olivier Van Uffel et Pierre Vasic. Du samedi 2 septembre au samedi 7 octobre. Rue Florimond Letroye, 13.

www.gallerynostrum.com

Élise Leboutte à Louvain-la-Neuve

Jusqu’au 8 octobre, l’Espace 001 accueille les œuvres d’Élise Leboutte. Les peintures de l’artiste sont faites d’émulations, de séquences méditatives où l’ombre et la lumière se confondent, reflétant la fascination d’Élise Leboutte pour le caractère éphémère de celles-ci et leurs variantes subtiles au travers de la couleur, mais aussi l’ambiance, l’espace, les frontières et les surfaces. Rue Michel de Ghelderode, 1.

www.espace001.com/

Jeune public

Jack Cooper à Nethen

Ceux qui ont déjà assisté à un spectacle de Jack Cooper reconnaîtront qu’à côté de ses talents multiples de magicien, il a aussi un réel sens de l’humour… caustique. Même si la magie est un art sérieux et complexe, il ne faut pas se prendre au sérieux et il faut pouvoir rire de tout, y compris de soi-même.

Ces samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre à 14 h 30 au Petit Théâtre de Verdure, rue de Hamme-Mille, 135 à Nethen.

Réservation obligatoire

www.facebook.com/groups/324732812501976

Concert de Carabistouille à Dion-le-Mont

C’est l’occasion pour les enfants de vivre un vrai concert, comme les grands… Le groupe est composé de 4 musiciens: BigBen (chant principal, guitare, Ukulélé), Fox (2e voix, guitare), Yan (batterie, basse et 2e voix) et Gillos (batterie, accordéon et 2e voix)

Le concert se tiendra ce samedi 30 septembre à 17 h 30 à l’Espace culturel Perez (rue du village, 5 à 1325 Dion-le-Mont).

www.chaumont-gistoux.be

Marche

Marche Adeps à Braine-l’Alleud

Cette marche est organisée par le comité du centenaire du Collège Cardinal Mercier en collaboration avec l’association des parents du CCM et de l’unité scoute RP 002, dont les locaux sont également sur le site de l’école. 4 itinéraires sont proposés ce dimanche 1er octobre: 5 km, 10 km, 15 km et 20 km.

Lieu de rendez-vous: Chaussée de Mont-Saint-Jean, 83, 1420 Braine l’Alleud.

Association des Parents du Collège Cardinal Mercier, comité du 100naire, Aude-Isabelle De Smet, 0477 768 673

Marche Adeps à Chastre

À Chastre, le lieu de rendez-vous est fixé ce dimanche 1er octobre à l’école des Mouchons, rue de la Poste, 1, 1450 Chastre.

Amicale des Mouchons – Sarah Bandin – 0479 523 580

Théâtre

Puissant·es à Louvain-la-Neuve

Se sentir puissant·es pour transformer notre rapport au monde… Théâtre pour adolescents. Du 25 septembre au 2 octobre, au Studio 12, place Agora.

https ://levilar.be/

Divers

L’Fiesta Colon à Folx-les-Caves

Le comité de L’Fiesse A Colon a le plaisir de vous inviter aux festivités 2023 ces vendredi 29 septembre (19h à 23 h 30), samedi 30 septembre (14h à 23 h 30) et dimanche 1er octobre (9h à 23 h 30). Vendredi: 19 h: ouverture du bar ibérique, 20 h: inscription pour la soirée interminable "blind test caliente". Samedi: 14 h: pétanque en triplette formée ; 16 h 30: Spectacle des enfants de l’école de Folx-les-Caves ; 18 h: Souper del Fiesse ; 22h à…: big fiesta caliente. Dimanche: 9 h: tournoi de whist ; 10 h: cortège et réveil en Fanfare ; 12 h: dîner del L’Fiesse A Colon ; 15 h: bingo ; 17 h: karaoké "Fiesta Calor". Salle Pierre Colon, rue Des Cortils 19 à Folx-les-Caves

www.fiesseacolon

Bourse aux vêtements automne hiver à Jodoigne

Bourse aux vêtements tous âges, vêtements tout type pour toute la famille, articles de sports, chaussures, accessoires, femmes enceintes…

Ce dimanche 1er octobre de 9 à 13h à la salle Des Rendanges, boulevard Des Rendanges à Jodoigne

www.facebook.com/Ligue-des-familles-Jodoigne

Dion-le-Mont: Place aux artistes

Gérard Jaffrès sera en concert samedi soir à Chaumont-Gistoux dans le cadre de Place aux artistes. Ce sera l’occasion de fêter, à domicile, ses 50 ans de musique en Belgique ©Braun

Trois concerts seront proposés le samedi 30 septembre à l’Espace Perez (rue du village, 5): 17 h 30, Carabistouille (jeune public) ; 19 h, Catsax (quatuor de saxophones) ; 20 h 45, Gérard Jaffrès.

Tous les artistes programmés ont un lien avec le BW mais celui de Gérard Jaffrès est particulier. Cet auteur compositeur interprète breton vit depuis de nombreuses années dans le Brabant wallon et notamment, depuis 2010, à Chaumont-Gistoux.

Il fête ses 50 ans de carrière cette année et se produit pour la première fois à Chaumont-Gistoux. Billetterie en ligne.

www.chaumont-gistoux.be/evenements/place-aux-artistes

Scène de villages à Hélécine

Scène de villages fera escale à Hélécine le samedi 30 septembre dès 14 h. Cette dernière escale de la tournée 2023 investira le site du Brouc et le jardin de la maison communale. Au programme: cirque, musique jeune public, concerts, animations diverses.

www.scenedevillages.be

Villers-la-Ville: Rigenée en fête

Ces samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, c’est la fête à Rigenée. En face du n°46 rue du Châtelet.

0477/94.95.13, befauville@gmail.com

Week-end du client

598 magasins du Brabant wallon (Jodoigne, Perwez, Ottignies-LLN, Nivelles, Tubize, Waterloo, Wavre…) participent au Week-end du Client ces samedi 30 et dimanche 1er octobre. Il s’agit de la septième édition à laquelle clients et commerçants sont invités pour partager une expérience festive et un moment de convivialité. Les commerçants (indépendants et chaînes), les établissements horeca, coiffeurs et esthéticiens, les agences bancaires, agences de voyages… animeront leur établissement en proposant une expérience qui sort de l’ordinaire: des animations pour toute la famille, des cadeaux ou encore des activités spécifiques.

À Wavre, on trouvera des animations fixes et ambulantes comme un château gonflable, des animations pour enfants, des animations musicales à découvrir le samedi de 10h à 18h et dimanche de 13h à 17 h. Au programme également: distribution de tarte au Stofé et Marché des Créateurs ; de belles occasions de découvrir l’artisanat local.

www.weekendduclient.be/

Tournoi de pétanque à Lasne

Un tournoi pétanque caritatif pour venir en aide à un projet humanitaire au Togo est organisé ce samedi 30 septembre à 10 h 30 au centre sportif Maransart (Rue de Colinet 11 à Lasne)

Wavre: journée du bien-être animal

La journée du bien-être animal revient pour une troisième édition le samedi 30 septembre à Wavre.

Au programme: parcours d’obstacles avec le Club canin Kah de 10h à 12 h 30 ; balade canine avec les amis des animaux à 13 h ; possibilité de caresser et brosser les poneys et l’âne de l’ASBL "Les poilus du blé". Cette association wavrienne est spécialisée dans le sauvetage des équidés ; Happy Dog, comportementaliste et éducation canine à Wavre, sera présent pour présenter ses services consistant en une aide individualisée et personnalisée pour établir de belles relations harmonieuses dans le binôme chien-maître ; -Gaia sera présent pour de la sensibilisation au respect des animaux ; Sans Collier sera également sur place pour prodiguer des conseils. On retrouvera aussi "Animal Search", l’association Binôme Humain-Animal, HumAnima, le Rêve d’Aby…

Club Canin Kah, bois de Beumont

Rue Sainte-Anne 152 à Wavre.

Spectacle/débat

"Le procès du commerce équitable" à Wavre

En prélude aux petits-déjeuners Oxfam (18 novembre), le magasin Oxfam propose une représentation de la pièce "Le Procès du commerce équitable", de la Compagnie SKarab Théâtre, le mercredi 4 octobre, à 19 h 30, à l’hôtel de ville (salle des fêtes). Cette représentation sera précédée, le matin, par la présentation (suivie d’un débat) d’un spectacle préparé par 300 élèves de 6e secondaire de Wavre. Ce spectacle met en avant des critiques que le grand public adresse souvent à la filière du commerce équitable.

Inscriptions souhaitées.

010 23 03 37, valerie.dirix@wavre.be

Humour

Grez-Doiceau: "Fin de soirée"

Spectacle de Lola d’Estienne, Marine Sergent et Moana, samedi 30 septembre, 20 h 30, École de clown. Org.: ASBL Drôle de Mouv.

www.billetweb.fr/fin-de-soiree-ecole-de-clown

À venir

Be Wesh ! revient pour une 3e édition

Be Wesh !, l’événement 100% dédié au hip-hop en Brabant wallon, est de retour le samedi 7 octobre (dès 13 h). Au programme: 13h – 17 h 30: battle de danse (pro et débutants) ; 15h – 18 h: masterclass rap (comment se professionnaliser en tant que jeune artiste ?) et masterclass graff (battle graff/sketch and paint) ; dès 18h30: place à la soirée avec battle graff, show beatbox, scène rap et DJ.

Le battle et les masterclasses sont ouvertes aux jeunes de 10 à 26 ans.

Centre culturel du Brabant wallon

3, Rue Belotte à Court-Saint-Étienne.

www.bewesh.be