La chaussée de Huy sera asphaltée, et donc fermée, ces deux prochains samedis et non le dimanche car ça coûte trop cher

Ce samedi 30 septembre, à partir de minuit (durant la nuit du vendredi au samedi), le chantier bloquera totalement la chaussée du carrefour de la rue de Corroy (non incluse) à la rue Jean Martin.

Les quartiers du Château d'Eau et des Papeteries seront particulièrement impactés: les accès à la rue Champ des Buissons et avenue de la rue Terre Franche (quartier du Château d'Eau) ainsi qu’à la rue des Papeteries et à la rue de Tourinnes seront interdits à tout conducteur via la chaussée de Huy. L'accès aux services d'urgence sera garanti.

"Si nécessaire, nous conseillons aux riverains de stationner leur voiture dans un endroit accessible à pied (centre, cimetière de Gistoux). La rue du Gros Médart restera cependant ouverte pour quitter ou accéder au Château d'Eau", indiquent les autorités.

Le samedi 7 octobre, à partir de minuit, le chantier bloquera totalement la chaussée de Huy de la rue Jean Martin au rond-point de la Picaute.

Dans les deux cas, les travaux seront effectués sauf conditions climatiques contraires et des déviations seront mises en place.

"Si l’entrepreneur fait travailler ses ouvriers le dimanche, il perd deux jours de semaine de récup’"

Du côté des habitants, mais surtout des commerçants, fermer un samedi est mal accueilli. L'échevin Luc Mertens (Ecolo) apporte des compléments d'informations. "La pose de cette couche supérieure implique des contraintes techniques, essentiellement celle de bloquer toute la largeur de la voirie sans passage possible, excepté celui des véhicules d'urgence. Certains commerces ont été contactés directement et si nous espérons que la rue des Papeteries sera sans doute accessible dès midi, l'accès au lotissement du Château d'Eau devra attendre deux ou trois heures de plus. C'est précisément pour libérer en priorité ces deux poches que nous avions demandé à l'entrepreneur de commencer à Gistoux. Pour ce qui est des commerces autour de la rue Jean Martin, ils seront accessibles via la rue de la Fontaine. Dans tous les cas, nous connaissions les contraintes que subiront riverains et commerces et nous avons usé d'exigences et de vigilance auprès de l'entrepreneur pour que ce chantier se termine enfin dans les meilleures conditions."

Mais pourquoi ne pas le faire dès lors les travaux le dimanche ? "À notre suggestion, l'entrepreneur nous a répondu que s'il faisait travailler ses ouvriers le dimanche, il perdait deux jours de semaine de récupération. Au départ, il devait faire toute la chaussée en un week-end."