En 20 ans, le Chat Botté, à Sart-Risbart, a bien utilisé ses bottes de 7 lieues

L’idée fait son chemin et assez rapidement, la Fondation Marguerite Marie Delacroix construit et met à la disposition de l’équipe pluridisciplinaire et des enfants un bâtiment situé à côté des Aubépines.

De nombreux donateurs privés entrent aussi en action et le 29 septembre 2003, le Chat Botté accueille ses premiers élèves. "Le Chat Botté en référence à l’histoire des bottes de 7 lieues, pour avancer le plus vite possible."

L’institution est alors agréée par l’ONE comme maison communale d’accueil à l’enfance et par l’Awiph (Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées) comme service d’aide précoce.

En 2011, le centre est passé à l’InamI pour devenir une institution de soins de santé puis il y a eu, quelques années plus tard, un transfert des compétences vers le régional et l’AVIQ (Agence wallonne pour une vie de qualité) a pris le relais.

Aujourd’hui, les membres du Chat Botté peuvent être fiers du chemin parcouru. "Je suis épatée, lance Hélène le Hardy. C’est sensationnel que l’institution soit toujours là et soit devenue un endroit référence. L’objectif est atteint à 100%."

155 enfants accueillis en 20 ans

Effectivement. que de chemin parcouru depuis 20 ans. "En 20 ans, le Chat Botté aura proposé une prise en charge spécialisée de 155 enfants", annoncent le directeur administratif, Pierre Bielande, et la pédopsychiatre et directrice médicale, Isabelle Noël.

Tout ne fut pas toujours rose pour autant. "Ces vingt années furent riches avec des moments difficiles, mais surtout des temps forts, des remises en question, des évolutions du projet pédagogique et des résultats inespérés, souligne Philippe Bodart, le président du conseil d’administration. Le centre est devenu au fil des années un centre de référence en Région wallonne, reconnu pour la qualité du travail réalisé et pour les résultats obtenus avec les enfants. Au terme de leur présence au Chat Botté, beaucoup d’enfants peuvent s’offrir une scolarité adaptée ou ordinaire. C’est un résultat formidable."

Le Chat Botté fonctionne comme une école, "mais n’est pas une école, insistent Pierre Bielande et Isabelle Noël. Nous sommes un centre de jour, à savoir que les enfants arrivent le matin et repartent le soir, sans congés scolaires."

L’équipe encadrante se compose de vingt-trois personnes qui n’hésitent pas à multiplier les formations pour offrir un service de qualité aux enfants, "une prise en charge très intensive, qu’elle soit individuelle ou collective."

Les enfants sont quinze à se présenter chaque jour au centre et ne resteront pas plus de trois ans au Chat Botté. "Notre fil conducteur est de permettre aux enfants de se développer au mieux en tenant compte de leur plasticité cérébrale, leur proposer une prise en charge la plus précoce possible afin de leur permettre d’avoir une belle courbe d’évolution. Chaque enfant est différent, ils sont incomparables et on ne parlera jamais de guérison mais on veut les amener sur la plus belle route possible, vers le plus d’autonomie afin que leurs familles puissent avoir une plus grande sérénité."

Des pictogrammes aux tablettes

Comme partout ailleurs, les méthodes ont évolué, les ateliers se sont diversifiés et les premiers pictogrammes ont fait place aux tablettes de communication. "Le Chat Botté est entré dans l’ère numérique", apprécient encore les deux directeurs que l’on sent vraiment passionnés et investis dans leur travail.

Le Chat Botté 010243100