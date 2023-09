La criminalité sur internet a très fortement augmenté en BW : “voleurs et cambrioleurs ont appris à utiliser un ordinateur durant la pandémie”

Et il n’y a pas que les fraudes informatiques qui augmentent, les fraudes “classiques” comme les démarchages, arnaques aux sentiments, etc. effectuées, cette fois, via internet sont également en augmentation : 831 escroqueries en 2018 pour 1426 en 2022, soit une augmentation de 71,6 %. Si les fraudes se déplacent de la rue vers internet, c’est aussi le cas pour le trafic de drogues, nous informe le chef de corps de la zone de police de Wavre, Bernard De Maertelaere : “Il y a une modification des modus operandi. Les dealers sont moins dans les rues et passent par des applications pour répondre aux commandes et livrent à domicile”.

Les fraudes et escroqueries en dehors du web se développent également dans la Jeune province. La semaine dernière, nous alertions, à cet effet, sur les escroqueries aux ballotins de pralines. Ainsi, pour 1852 faits en 2018 et une légère baisse durant années covid, les fraudes ont augmenté de 28,7 %, avec 2384 faits en 2022. Plus particulièrement, pour les deux plus grands types de fraude, les escroqueries ont augmenté, 1807 en 2022 contre 1198 en 2018 ; et les abus de confiance, stables : 366 en 2018 et 365 en 2022.

En guise d’exemple, Braine-l’Alleud et Waterloo répertorient, plus ou moins, le même nombre de fraudes sur leur territoire respectif : 207 pour Braine-l’Alleud et 211 pour Waterloo sur l’année 2022. En termes de criminalité informatique, Braine-l’Alleud subit beaucoup plus de faits que Waterloo (313 contre 214 en 2022). Lors de la présentation des statistiques de police de Braine-l’Alleud, en juin dernier, le bourgmestre Vincent Scourneau (MR) et le chef de corps Stéphane Vanhaeren avaient commenté la nouvelle forme de la criminalité non sans ironie : “Aujourd’hui, il vaut mieux s’équiper d’un bon pare-feu (informatique) que d’une alarme” déclarait le bourgmestre brainois. “Les citoyens veulent un policier tous les 100 mètres mais la réalité, c’est que l’insécurité maintenant elle est chez soi, dans son salon”, poursuivait le chef de corps.

Les vols et extorsions en nette baisse

En Brabant wallon, les vols sont en diminution si on compare à la période d’avant covid. Ainsi, 6700 vols ont été répertoriés en 2022; bien moins que les 8751 faits constatés en 2018, soit une diminution de 30,6 %. Les maisons sont particulièrement visées dans ces infractions (1777 cas) à l’inverse des appartements (371). Pour le reste, la plupart des autres faits se déroulent sur la voie publique (1194), dans les magasins (917) et les parkings (336).

Le chef de corps de la police de Wavre, Bernard De Maertelaere, envisage une forme de reconversion des voleurs vers les fraudes informatiques : “plutôt que de prendre des risques en venant dans les domiciles, ils ont appris à utiliser un ordinateur durant la pandémie”. Ainsi, pour sa zone, le chef de corps constate une diminution des cambriolages, et pour 2023, à périodes comparables, les chiffres diminuent encore par rapport à 2022. Mais il suffit de l’apparition d’une bande organisée, qui commet plusieurs vols dans le même immeuble pour faire remonter les statistiques de la zone.

Pour les deux exemples précédemment cités de Waterloo et Braine-l’Alleud, au niveau des vols, les deux zones de police constatent 762 faits à Braine-l’Alleud et 767 à Waterloo, en 2022. Compte tenu de la densité de population et du nombre d’habitants, il y a, proportionnellement, plus de vols sur le territoire de la commune au Lion. Dans les deux cas, les maisons (163 BL’A – 216 Waterloo), la voie publique (152 BL’A – 172 Waterloo) et les magasins (BL’A 109 – Waterloo 136) sont les lieux privilégiés pour les vols.