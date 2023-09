Chastre : pas de SUL dans la rue des Combattants

Cette voirie, actuellement en sens unique, permet aux parents et enfants de se rendre à l’école de Blanmont. Pour les cyclistes, l’interdiction de circuler dans les deux sens peut représenter un détour… et surtout les forcer à emprunter une alternative nettement plus fréquentée. Selon le citoyen, la rue des Combattants remplit toutes les conditions pour être mise en sens unique limité, ce qui permettrait aux cyclistes de l’emprunter dans les deux sens.

Vu le tracé de la voirie, avec selon lui un seul tournant où la visibilité est moindre, "il est possible de mettre en place des solutions faciles: un peu de marquage et des panneaux", pour la sécuriser.

Il a donc proposé deux solutions. "Un sens unique limité sur l’ensemble de la rue. Il faut faire attention à ce tournant, mais un marquage suffirait. Il y a de la place pour faire cohabiter les vélos et les voitures, grâce à un marquage au sol."

Une organisation doit être mise en place pour le stationnement, afin d’éviter d’ajouter des obstacles.

"Si la situation est jugée trop dangereuse dans le tournant ou que les aménagements ne sont pas possibles, l’autre possible est de ne mettre en sens unique limité que le tronçon qui va jusqu’à l’école. Cela permettra aux parents de s’y rendre à vélo. On peut même donner la priorité aux vé los. Il ne s’agit que d’une ligne droite d’environ 100 mètres, avec une bonne visibilité et une zone de croisement."

L’échevin Jean-Marie Thiry (Écolo) a répondu que la commune n’a pas l’obligation de mettre la voirie en SUL, mais de "rendre possible sa mise en place. On est tous conscients de la situation et des problèmes de mobilité aux heures de sorties scolaires."

Sauf que les autorités estiment que la sécurité n’est pas assurée à cet endroit pour le SUL. "Le problème est la visibilité. Il y a trois virages et une petite côte. Quand il y a des voitures garées, il faut s’avancer énormément pour voir qui vient en face. De plus, je pense qu’une borne cycliste marquée au sol ne suffira pas pour la visibilité. Être vu est l’élément le plus important."

Les conditions ne sont aux yeux du Collège communal pas réunies, vu le manque d’équipement au niveau des zones d’évitement et de la largeur de la rue, alors que des voitures sont garées aux heures de pointe.

À court terme Jean-Marie Thiry, son équipe et même ses prédécesseurs ne trouvent pas de solution. "Le mieux est de passer par l’arrière de l’école, via la place de la Féchère. Nous allons amé nager une rampe pour que les vélos puissent éviter les escaliers."

Et à long terme, un projet a été initié. "Cette zone est comprise dans la rénovation des trottoirs. L’étude comporte le traitement cyclable et la mobilité dans son ensemble."

Cependant, l’échevin de la Mobilité a précisé que le dossier serait subsidié par la Région wallonne. Bonne nouvelle pour les finances, mais il prendra donc forcément plus de temps à voir le jour. "On travaille avec l’auteur de projet. Quand on aura un projet convenable, on l’exposera aux riverains, à l’école et à la commission de la sécurité routière et mobilité douce. Ensuite, ce sera la présentation au Service Public de Wallonie. Cela fait très longtemps qu’on cherche une solution, on est en passe d’en trouver une."

Le citoyen était déçu de ne pas voir l’un de ses solutions être retenues. Il estimait pourtant sa réalisation assez simple. "Mais rien n’est jamais simple au niveau de la mobilité", est intervenu Thierry Champagne.

La solution encore plus simple a été apportée par Philippe Babouhot (Chastre Avenir), ancien échevin de la mobilité. "Si je suis un cycliste responsable et que je vois un sens interdit, rien ne m’empêche de descendre de mon vélo et de marcher à côté. Vous n’avez que 50 mètres à faire. Ce serait plus sécurisé à mon sens."

D’autant plus que certains utilisateurs empruntent quand même la rue des Combattants à contresens. Jean-Marie Thiry a rappelé que la rue des Combattants était passée en "rue scolaire" pour une phase de test et qu’une enquête serait menée auprès des usagers pour obtenir des retours sur cette tentative.