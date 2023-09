Chastre : la voirie validée pour les 50 logements à la rue des Golards (Gentinnes)

L’échevin de l’Urbanisme, Stéphane Colin (Chastre 20 + ), a refait l’historique de ce dossier, rappelant que les propriétaires de la prairie souhaitaient vendre depuis 2019 la parcelle de 5,46 hectares et que les riverains n’étaient pas parvenus à formuler une offre. Ce qui a ouvert la porte aux promoteurs. Une dizaine de dossiers ont été envoyés et les propriétaires en ont retenu un. "On a choisi d’accompagner ce promoteur et de le guider dans les demandes de sécuriser les lieux, formulées par les riverains lors des réunions que nous avons eues avec ceux-ci", a indiqué en substance Stéphane Colin. Car l’eau ruisselle régulièrement au milieu de la prairie.

Quatre ans plus tard, l’enquête publique est terminée concernant la voirie et on y voit pus clair. Plus d’un tiers du terrain – 1,90 hectare – reviendra dans le domaine public. Une cinquantaine de logements seront construits, dont cinq seront publics, grâce à une concession à la société Notre Maison.

"Le grand travail sur ce futur lotissement était la gestion des eaux qui arrivent en amont et passent en aval, en cas d’orage, afin de protéger les maisons du bas. Il y aura des bassins successifs", a précisé Stéphane Colin.

Le bourgmestre, Thierry Champagne, a ajouté que chaque logement aura une citerne d’eau de pluie et une citerne tampon.

Plusieurs remarques ont toutefois été formulées par les riverains: voiries enclavées, impact sur la mobilité, champs pas assez protégés, le lotissement devrait être plus ouvert au trafic, manque de bus, perte du caractère villageois, terrain trop excentré par rapport au village, risque de bruits et d’inondations, réseau ORES déjà saturé et coûts élevés pour l’entretien de l’espace public.

"Au niveau des bassins, la CCATM (commission consultative communale de l’aménagement du territoire et de la mobilité) reprochait que ces espaces ne soient pas repris comme copropriétés, a concédé Stéphane Colin. Mais quand des fossés et des haies sont mal entretenus, la Commune a peu de moyens pour obliger les gens à agir. On risquait de se retrouver avec des fossés qui s’envasent, juste avant des orages. On préfère que la Commune gère cet aspect et intervienne à bon escient."

C’est d’ailleurs la philosophie de la majorité. Elle préfère imposer des conditions dans le permis et travailler le projet avec le promoteur pour finalement donner son feu vert. Car si elle refuse catégoriquement d’octroyer le permis, celui-ci risque de se retourner vers d’autres instances et d’obtenir gain de cause… avec un projet qui ne prendra pas en compte les demandes des riverains. À choisir, ces derniers auraient préféré garder la prairie en l’état. Mais cette option ne correspond pas à la volonté des propriétaires. "On s’est d’ailleurs fait engueuler par les propriétaires qui nous reprochaient d’imposer trop de contraintes aux promoteurs, a ajouté Thierry Champagne. On pensait que ça allait refroidir les promoteurs, mais pas du tout. Ils ont d’ailleurs accepté la coulée verte, pour que l’eau passe entre les maisons et rejoigne la N273. La rétention prévue est de 1 600 mètres cubes, bien plus que les 600 préconisés par l’étude…"

Concernant le permis d’urbanisme, la Commune devrait se prononcer début 2024 et peut-être ajouter encore des exigences, d’ici-là.