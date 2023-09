Brabant wallon: Simon Moutquin et Laurent Heyvaert (Écolo) veulent rester députés

Un comité de liste analysera ces candidatures comme toutes les autres qui auront été déposées. Le comité proposera ensuite trois noms pour occuper les trois premières places aux élections régionales, et deux noms pour les fédérales. C’est l’assemblée générale d’Écolo Brabant wallon qui validera – ou pas – ces listes.

Député fédéral sortant, Simon Moutquin pourrait donc à nouveau être tête de liste. Il devait déposer sa candidature en ce sens, hier soir, nous a-t-il confirmé.

"Céline Tellier à la Région, Simon Moutquin au fédéral, ça paraît logique"

Le député régional Laurent Heyvaert souhaite également rempiler comme député. Mais sans passer par la tête de liste: "Je pense qu’il serait logique que la tête de liste soit occupée par la ministre Céline Tellier. D’autant que nous souhaitons, chez Écolo, une parité entre les têtes de listes régionale et fédérale. Céline Tellier d’un côté et Simon Moutquin de l’autre, ça me paraît assez logique", explique le Tubizien, sans vouloir influencer le travail du comité de liste. C’est donc la deuxième place sur la liste que Laurent Heyvaert vise. Il y a cinq ans, Écolo avait eu deux élus à la Région.

Hélène Ryckmans prête à être candidate mais pas pour être élue

La députée wallonne Hélène Ryckmans, elle, ne visera pas un troisième mandat. "Je trouve que la règle d’Écolo qui limite le nombre de mandats à deux est une bonne règle. Je ne vais donc pas demander de dérogation. Par contre, je vais bien déposer ma candidature pour figurer sur la liste en soutien", explique la Chastroise qui sera probablement candidate dans sa commune.

Pour rappel, la ministre Céline Tellier, Néolouvaniste depuis qu’elle a quitté Court-Saint-Étienne, a annoncé, la semaine dernière, qu’elle souhaitait être candidate aux élections régionales.