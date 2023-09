Avec Let’s Dog, les chiens fêtés ce dimanche au Cheneau à Braine-l’Alleud

On le sait, la commune de Braine-l’Alleud a joué les pionnières il y a quelques mois en autorisant les employés de l’administration, moyennant le respect de diverses conditions, à venir travailler avec leur chien. Et chaque année, elle organise aussi une grande promenade où marchent ensemble les animaux et leurs propriétaires, ce qui met toujours une ambiance particulière. Le succès est grandissant, d’où l’organisation ce dimanche d’une première édition de Let’s Dog.

"Une journée qui a du chien", promet-on du côté des organisateurs, qui précisent tout de même qu’on peut aussi venir sans posséder de chien.

L’événement aura lieu de 11h à 17 h, dans le parc du château où un parc à chiens éphémère – la majorité est réticente pour une installation définitive si une surveillance n’y est pas assurée – ouvrira ses portes. Une trentaine de stands seront dédiés aux toutous avec des artisans, et plusieurs stands dédiés au bien-être des chiens avec l’ostéopathie, la naturopathie, la présentation de produits naturels…

Des associations de défense des animaux seront de la partie pour présenter leurs activités et il y aura même une conférence sur les "légendes urbaines canines" présentée par l’Institut belge de zoothérapie. Différentes démonstrations sont aussi programmées. On pourra ainsi voir travailler les chiens de la Défense nationale qui assurent notamment des rôles de veilleurs aux côtés des soldats maitres-chiens. Plusieurs sports canins seront également présentés. L’occasion d’apprendre ce qu’est le Hoops Dog et d’apprécier les numéros de Dog Dancing…

Les maîtres pourront aussi tester sur place l’agilité et la sociabilité de leurs compagnons à quatre pattes, en suivant les conseils d’un moniteur certifié. Des comportementalismes seront également présent lors de cette journée, afin de répondre aux questions des maîtres et prodiguer des conseils.

Quant à la balade, elle partira à 14h (inscriptions obligatoires au 02/ 854. 03.70) de la Butte du Lion. Le circuit fait 5 km et la participation est gratuite.