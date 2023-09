Grez-Doiceau: "Fin de soirée, le stand-up qui a la gueule de bois", à l’École de clown

"Il n’y a pas de teaser, c’est la surprise ! Même Julie et moi n’avons pas encore assisté au spectacle. On sait juste, pour avoir déjà vu les filles séparément, qu’elles ont des univers très différents", annonce Mélanie Mouvet. Elle nous glisse tout de même que, pendant l’heure et quart que dure le spectacle, "il y aura de l’humour absurde, une partie avec un ukulélé, des passages chantés qui restent en tête à jamais…".

"On en avait marre de devoir aller jusqu’à Bruxelles…"

"Ma sœur et moi sommes passionnées de stand-up depuis plus de 20 ans", sourit Mélanie Mouvet. À l’époque, les deux frangines faisaient souvent des allers-retours à Paris, la scène belge n’était pas encore très développée. "On allait énormément au Jamel Comedy Club." Logé dans un ancien cinéma porno transformé en scène de stand-up par l’humoriste Jamel Debbouze, le Comedy Club a vu éclore bon nombre de stand-uppers aujourd’hui célèbres, et compte dans sa troupe des humoristes comme Doully, la présentatrice de l’émission Groland le Zapoï sur Canal +.

Quand le Kings of Comedy Club ouvre à Bruxelles en 2012 – club auquel se sont associés depuis les Belges de France Inter que sont Alex Vizorek et Guillermo Guiz –, le nombre de kilomètres à franchir pour voir un humoriste sur scène diminue. "Mais on en avait marre de devoir aller jusqu’à Bruxelles pour voir du stand-up. Comme c’est quelque chose qu’on adore, on a envie de le partager, de le faire découvrir, de le sortir des grandes villes."

Les deux sœurs sont originaires de Grez-Doiceau et sont "très attachées à la région". Alors, en avril 2023, elles montent l’association Drôle de Mouv qui a déjà proposé plusieurs "plateaux" – durant lesquels cinq humoristes se relaient sur scène – à Louvain-la-Neuve et Jodoigne. "Pour les plateaux, on a eu beaucoup de retour super positifs ! Fin de soirée est le premier spectacle qu’on organise."

Et ce ne sera pas le dernier: le 25 novembre, l’humoriste et chroniqueur belgo-canadien Dan Gagnon viendra roder son spectacle. Rendez-vous fixé à l’École de clown également. Les informations sont à retrouver sur la page Facebook de Drôle de Mouv, où les deux sœurs sont très actives.

Entrée: 18 €. https ://www.facebook.com/droledemouv/