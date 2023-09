Orp-Jauche : Caroline a des idées pour vos décos

Un an plus tard, en juin 2022, formée, Caroline s’est lancée… avec Caro-Line. "Au départ, j’aime bien le style industriel. Mon bâtiment s’y prête d’ailleurs très bien. Mais en 2022, l’été, le style bohème était à la mode. Alors j’ai opté pour deux ambiances: le bohème chic à l’étage et l’industriel vintage en bas. Mais mon souhait est de développer d’autres ambiances… pour autant que cela cadre avec l’environnement. Ici, dans mon village, on est à la campagne." Facile d’attirer cette clientèle dès lors ? "Les gens viennent d’un peu partout… Ici, on trouve des objets pour toutes les bourses, des objets de qualité, avec des artisans belges qui travaillent très bien. Des objets recyclés aussi avec l’esprit durable. Il y a aussi du neuf de fabrication éthique avec des petites entreprises familiales ou locales. On trouve de tout, des petits objets de décoration jusqu’aux gros meubles. sans oublier l’art de la table ou encore des plaids en lin."

Comment se fait le choix des objets ? "Par coup de cœur, en brocante ou dans des boutiques spécialisées, sur internet aussi ou alors avec des contacts auprès d’antiquaires. Il y a beaucoup de prospection derrière tout cela et j’avoue que tout ce que j’ai en boutique pourrait… très bien se retrouver chez moi !"

Caroline D’haeyere travaille aussi avec des artisans et un système de dépôts, puisqu’elle dispose de la surface et du cadre pour le faire. Avec de beaux espaces, elle a même décidé de privatiser une partie de sa boutique le quatrième samedi de chaque mois à partir de septembre, formule qui semble plaire.

Conseils déco et home staging

Mais ce n’est pas tout. "À côté de cela, je propose aussi des conseils déco, du home staging. Il y a de plus en plus de demandes. Bien sûr, pour changer tout, il faut les moyens, mais actuellement, la tendance est de procéder à des changements sur des pièces ciblées. Le télétravail a aussi changé la donne, les envies d’améliorer son environnement sont là, avec des adaptations bien spécifiques. Sans oublier que les enfants grandissent et du coup, cela nécessite des changements dans les maisons familiales…"

Caroline reçoit aussi des demandes de personnes qui souhaitent louer ou vendre. "Le but est de réaménager pour pouvoir augmenter le prix. Les gens font de plus en plus attention à cela, et la plus-value est réelle une fois le lieu réaménagé. Avec peu de budget, on peut faire de très belles choses, il faut juste avoir l’idée…"

Caro-Line, rue Émile Looze, 39, Orp-le-Grand (0455 15 54 55).