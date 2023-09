Wavre : Walibi offre 2 500 entrées aux enfants défavorisés

"Cette initiative témoigne de l’engagement continu de Walibi envers les enfants de sa communauté et sa volonté de créer de beaux souvenirs pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Dans le cadre de cette collaboration fructueuse, Arc-en-Ciel joue un rôle clé en coordonnant la distribution des places à des dizaines d’associations membres de son réseau. Celles-ci œuvrent en faveur du bien-être des enfants et des jeunes à Bruxelles et dans toute la Wallonie. Il y a notamment des maisons d’accueil et d’hébergement, des écoles de devoirs, des maisons de jeunes, etc.", annonce un communiqué d’Arc-en-Ciel

Les 2 500 places offertes pour cette journée spéciale le 27 septembre permettront aux enfants de profiter d’une variété d’attractions captivantes dans un environnement sécurisé et amusant.

De son côté, "Walibi est fier de leur faire découvrir sa nouvelle attraction passionnante, Silverton. Familiale et interactive, cette attraction transporte les visiteurs au cœur de l’univers captivant du Far West et promet des moments inoubliables aux petits et grands aventuriers."