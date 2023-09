Nivelles : une enquête sur la participation citoyenne

Du côté de la ville de Nivelles, on souligne plusieurs initiatives prises ces dernières années pour favoriser la participation citoyenne. Ainsi, dans une série d’organes, des habitants peuvent faire valoir leur point de vue. C’est le cas au sein de la commission consultative d’aménagement du territoire (CCATM), du conseil consultatif de la personne handicapée, du plan communal de développement de la nature, du conseil consultatif de la solidarité internationale, du conseil communal des enfants et du conseil communal des jeunes qui est sur les rails. Les citoyens ont pu aussi s’impliquer dans l’initiative Commune hospitalière, le Plan climat, ou encore le budget participatif. Et des consultations ont aussi été lancées, avec plus ou moins de succès, depuis le début de la législature. La Ville a par exemple consulté via monopinion.be en 2018 pour savoir comment améliorer l’accueil dans ses services, des ateliers urbains ont été mis sur pied pour deux gros projets immobiliers, les habitants ont aussi été consultés dans le cadre du projet "territoire intelligent" à propos du mobilier urbain…

Est-ce que cela a vraiment marché ? Quels ont été les résultats concrets et comment peut-on améliorer cette dynamique participative ? C’est l’objet d’une nouvelle démarche, qui passe par une enquête qui vient d’être lancée en ligne ( www.nivelles.be) et durera jusqu’au 4 octobre prochain.

La Maison de la participation sollicite l’avis de tous les Nivellois afin d’établir un état des lieux de la participation dans différents lieux, de recueillir les propositions et d’améliorer le processus participatif sur le territoire communal.

Les résultats de cette enquête serviront aussi de support à une conférence sur la participation citoyenne, programmée le 16 octobre à 20h dans la salle des mariages de l’hôtel de ville. "La finalité est de pouvoir renforcer les processus démocratiques en incitant chacun et chacune à s’impliquer dans les actions publiques, quels que soient les domaines", indique Pascal Rigot, l’échevin de la participation.