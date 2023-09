L’exposition "ABBA 1974-2024, from Waterloo to the World" ouvre ce samedi, au pied de la Butte du Lion

On fêtera dans quelques mois les 50 ans de cette victoire décrochée à Brighton. Et depuis deux ans, au pied de la Butte du Lion de Waterloo, les responsables du domaine du champ de bataille travaillent à la préparation d’une grande exposition consacrée au groupe formé par Agnetha Fältskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad. L’occasion de rappeler que lors d’un passage en Belgique le 18 mai 1974, lorsqu’ils sont venus chanter Waterloo dans l’émission Chansons à la carte, les quatre Suédois ont été reçus à Waterloo et ont visité le champ de bataille. L’exposition s’inscrit surtout dans une volonté d’élargir le public qui circule entre la Butte du Lion, le Panorama et la ferme d’Hougoumont.

Biographe officiel francophone d’ABBA, incollable sur l’histoire du groupe auquel il a consacré plusieurs ouvrages, Jean-Marie Potiez est le commissaire général de cette exposition. Il a conçu celle-ci en cinq espaces thématiques, correspondant à autant de périodes dans l’histoire d’ABBA, des années 1960 à leur retour surprise en 2021.

"Pour moi, cette exposition est une sorte d’aboutissement, dit-il. J’ai fait des propositions, on m’a laissé carte blanche et j’ai imaginé une exposition pour tout le monde: pour ceux qui dansent parfois sur des tubes d’ABBA en soirée comme pour les fans qui connaissent déjà beaucoup de choses sur le groupe."

Concrètement, des centaines d’objets et de documents permettent aux visiteurs de voyager dans le temps avec des pochettes d’album, des photos, des disques d’or, une réplique de la fameuse guitare étoile de Bjorn, des cassettes, des gadgets, une planche originale du logo ABBA destiné aux imprimeurs… Des collectionneurs ont prêté pas mal de choses, parfois rares mais aussi insolites comme des parfums ou des savons. Il y a même eu des poupées ABBA !

Question à 1000€ : Les membres du groupe vont-ils venir voir l’expo ?

Les observateurs remarqueront aussi dans une des premières vitrines quelques… conserves de poisson. "Quand ils ont décidé de simplifier le nom du groupe en ne retenant que les initiales de leur prénom, il y a eu un souci: Abba, c’était déjà une marque de produits en conserve, sourit Jean-Marie Potiez. Ils ont demandé l’autorisation d’utiliser ce nom et le PDG a donné son accord, à condition qu’ils ne nuisent pas à la marque… Celle-ci existe toujours, cinquante ans après !"

L’exposition permet aussi aux amateurs de revoir des extraits de concerts sur grand écran, la prestation du groupe à l’Eurovision, ou encore d’écouter certains titres via des casques. On retrouve aussi 24 costumes emblématiques du groupe, recréés avec un grand souci du détail par l’artiste suisse Richard Gyver.

Question à mille euros: les membres du groupe vont-ils venir voir l’expo ? "Ils ont été invités personnellement, dit Jean-Marie Potiez. On n’a pas de réponse pour l’instant. Ils attendent peut-être de voir ce ça donne, si ce n’est pas juste trois photos et quatre disques… Ce que j’espère, c’est que s’ils viennent, ils repartent en se disant que c’est un bel hommage."