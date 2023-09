Brabant wallon : sept orchidées qui font rayonner le BW, remises à la Sucrerie de Wavre

"La cérémonie des orchidées est en constante évolution. Chaque année, nous introduisons des nouveautés pour nous rapprocher des citoyens. Nous avons ainsi introduit cette année le “coup de cœur du public” permettant à tout un chacun de proposer une association et ensuite de voter pour celle de son choix, indique Tanguy Stuckens, président du collège provincial. Ce sont nos citoyens, leurs idées, leurs projets, leurs passions et leurs ambitions qui font la richesse, la diversité, la créativité et la cohésion du Brabant wallon. Il était normal de les associer à cette cérémonie et de les inviter à y participer. De cette manière, nous rendons les orchidées du Brabant wallon à ses habitants."

À noter que la cérémonie des orchidées – qui existe depuis 1995 – est, traditionnellement, marquée par des intermèdes. C’est ainsi que ce vendredi soir neuf danseurs de Dance Attitude Lillois et le groupe Chico y Mendez – emmené par David Mendez Yepez, son chanteur originaire de Louvain-la-Neuve – ont assuré quelques beaux moments d’ambiance sur la scène de la Sucrerie. Enfin, le duo Sortez Cover animait, quant à lui, le walking dinner, assuré par la Toque Blanche.

La liste des lauréats 2023 :

Axinesis (économie), Amicale des corps de sauvetage (ACS), père Aurélien Saniko (culture), Lowa Vancutsem (sport), Zappeur Palace (jeunesse), aSmartWorld (environnement), Fabrique de soi – Centre d’action laïque du Brabant wallon (coup de cœur du public).