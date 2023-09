Brabant wallon: BWresponse, le programme de sécurité civile du gouverneur, s’agrandit

Ce vendredi 22 septembre, quatre associations ont rejoint BWresponse. Ce programme, lancé par le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu, début 2023, vise à améliorer la sécurité civile sur le territoire de la province. L’idée est d’intégrer des associations et les citoyens dans la gestion de crises sanitaires, naturelles, etc.: "Ce programme permet de renforcer notre expertise et nos moyens dans certains secteurs", développe Gilles Mahieu.