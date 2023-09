Brabant wallon: 26 des 27 communes ont un dossier Pimaci

Seule la Commune d’Hélécine n’a pas rentré de dossier dans le cadre du Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (Pimaci) de la Région wallonne. Les 26 autres Communes du Brabant wallon ont saisi l’opportunité de participer au partage d’une enveloppe de 210 millions d’euros, sur trois ans, pour toute la Wallonie. Une initiative du ministre de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), détaillée par le député Laurent Heyvaert, du même groupe politique: "Avec le vote du décret 2022, on a clairement changé de braquet. J’espère qu’on pourra continuer comme cela. La prochaine législature aura l’obligation de lancer des projets, mais c’est surtout la couleur du gouvernement qui sera déterminante quant à l’ampleur des budgets dégagés". Le Tubizien fait référence aux enveloppes nettement moins conséquentes du passé. "Les premiers investissements “Wallonie cyclable” à destination des Communes datent de 2012. C’était 18 millions sur 5 ans et seulement 15 millions ont été utilisés." En 2020, le budget est passé à 61 millions, "ce qui a permis à 116 Communes d’introduire un dossier, dont 19 Communes du Brabant wallon". Les plus petites ont reçu une promesse de subside de 300 000 €, les plus grandes de 1,2 million, "l’objectif étant d’améliorer l’offre cyclable sur le domaine communal, via la création de pistes cyclables ou d’autres infrastructures en faveur des cyclistes, comme le stationnement vélo sécurisé". Braine-l’Alleud, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Étienne, Genappe, Grez-Doiceau, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rixensart, Tubize, Walhain, Wavre et Waterloo faisaient partie des communes pilotes. Avec au total, plus de 10 millions avaient été octroyés par la Région.