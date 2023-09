La librairie La Page d'Après à Louvain-la-Neuve a été inaugurée

Un petit mois après l’ouverture de la libraire à la tête de laquelle ils sont associés, Pierre-Yves Millet et Floriane Vreuls se montrent toujours aussi enthousiastes: "Nous sommes ravis de l’accueil dont nous avons bénéficié tant de la part des étudiants que des habitants de Louvain-la-Neuve. Les gens nous disent tous qu’ils sont heureux de retrouver une libraire indépendante sur Louvain-la-Neuve. Après l’ouverture le 19 août, ce fut un peu plus calme début septembre. Avec la rentrée, la fréquentation est plus importante. Depuis le 19 août, nous avons créé 2 000 fiches clients", signale Floriane Vreuls.