Parler wallon fait partie des meubles à Beauvechain

De multiples actions ont été mises en place pour le plus grand plaisir des habitants et des autorités. On retrouve par exemple la réalisation de plaques de rue en wallon grâce à un groupe de travail citoyen dédié aux noms de rue en collaboration avec la Maison de la mémoire et de la citoyenneté et le Centre culturel de Beauvechain. Employée communale, mais aussi fortement impliquée dans la vie associative et membre de la troupe de théâtre wallon locale Les Longuès Pènes, Stéphanie Jacques est ravie de voir autant d’initiatives. "Même dans les écoles, oui, cela prend forme, le fait de mettre en place des activités autour du wallon. Il y a une volonté bien présente qui fait plaisir. À La Bruyère, par exemple, une délégation d’élèves prend part aux fêtes de Wallonie en venant sur scène chanter en wallon. Une institutrice propose aussi aux maternelles des ateliers et animations sur la langue. Et nous avons la troupe de théâtre Les Longuès Pènes (créée en 1979) qui répond toujours présente pour toute initiative, que ce soit pour les tables de conversations qui ont un beau succès avec une quarantaine de participants, une fois par mois, ou bien pour les actions dans les écoles. Pour les tables, on peut y venir juste pour le plaisir d’échanger en wallon, ou bien pour l’apprendre grâce à Raymond qui est aux petits soins pour donner les cours."

À Beauvechain, on introduit même le wallon dans le bulletin communal avec quelques expressions ou des parties de textes que l’on retrouve dans les deux langues.

"Nous avons dans la commune deux personnalités qui sont assez investies et des valeurs sûres pour le wallon: Raymond Evrard et Claude Snaps. Dès qu’il faut écrire ou traduire du wallon, on peut compter sur eux. Et puis, notre nouvelle radio web est occupée à créer une future émission en wallon…"

"Uske l’brèsseu passe, le bolèdjî n’passe nî"

Mais d’où vient cet intérêt pour le wallon chez Stéphanie ? "Ma grand-mère qui habitait à côté de chez moi ne parlait pas le français… sauf quand le médecin venait la voir. Le fait de l’entendre a été bénéfique. Et puis un jour, en 2012, Raymond Evrard, qui a été mon professeur en primaire à l’école de Tourinnes-la-Grosse, m’a invitée à rejoindre la troupe, alors que je ne faisais pas de théâtre et ne maîtrisais pas le wallon. J’allais voir les pièces depuis longtemps, je me suis lancée et cela m’a de suite bien plu. Mais attention, le fait d’avoir un rôle, de répéter les textes et de jouer la pièce ne suffit pas pour que je parle correctement le wallon. Je le comprends très bien, mais pour le parler, je fais encore des fautes."

Faut-il habiter un village rural pour parler encore wallon ? "Pas vraiment, car il existe de gros pôles à Namur ou à Liège, par exemple. Quand on y joue notre pièce, on remarque une forte mobilisation là-bas. Certaines villes ont un gros patrimoine wallon qui permet à la langue d’y rester bien présente. Après, bien entendu, la ruralité garde encore de bonnes traces de wallon. Les nouveaux habitants sont souvent surpris d’entendre parler wallon. Mais de là à l’apprendre… Depuis la génération de nos parents, il y a eu une coupure dans la transmission. Une chance, depuis peu, des actions sont mises en place et portent leur fruit, évitant que le wallon disparaisse et avec lui, toute une génération. À Beauvechain, on compte aussi sur nos élus pour investir dans le retour des fêtes de Wallonie. Une bonne chose."

L’expression préférée de Stéphanie ? "Uske l’brèsseu passe, le bolèdjî n’passe nî".