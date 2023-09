"On devrait tous s’engager pour les droits humains", lance Philippe Hensmans, le directeur d’Amnesty International

"Dresser un bilan est très compliqué, dit-il. On se bat pour des individus, notamment pour libérer ceux qui sont en prison pour avoir émis leur opinion. On peut aussi attirer l’attention sur un cas particulier, par exemple une Ouïgour, en Chine, pour obtenir des changements structurels pour tous les Ouïgours. Enfin, nous soutenons l’approbation de traités internationaux qui sont ensuite traduits dans les législations nationales. Le traité sur le commerce des armes adopté en 2002, c’est 20 ans d’actions d’Amnesty et d’un paquet d’autres ONG. Désormais, il y a un décret wallon sur le sujet et cela nous permet d’interpeller le gouvernement wallon quand il ne le respecte pas, même si on a difficile à se faire entendre, la FN Herstal (fabrique d’armes) étant détenue à 100% par la Région wallonne. Au final, il est difficile de mesurer l’impact qu’on peut avoir et d’évaluer l’effet du travail qu’on a mené."

Sa rencontre avec le chef de guerre Laurent Nkunda

Des victoires, il y en a eu. "Cela fait du bien d’apprendre, par exemple, qu’une personne a été libérée. Quand un responsable se fait condamner pour les violations massives des droits humains qu’il a commises, c’est aussi un exemple positif. Un des moments forts de ma carrière fut ma rencontre, à un poste frontière entre la RDC, le Rwanda et l’Ouganda, après avoir traversé le parc national des Virunga, le chef de guerre congolais Laurent Nkunda. Il a accepté de me parler pendant 2 h et sa principale interrogation concernait ce qu’il risquait s’il était jugé par la cour pénale internationale. Au final, il a été condamné pour des “biesseries” au Rwanda, mais cela montre que le droit international et les instances judiciaires internationales peuvent avoir un impact."

Il pointe encore la campagne d’Amnesty en 2004 sur les violences conjugales. "Grâce à elle, il existe notamment une ligne verte (0800 30 030) et les policiers sont formés sur la thématique."

Mais le travail n’est jamais terminé. "Chaque seconde, les droits humains sont violés quelque part dans le monde."

"Le gouvernement fabrique des sans-papiers"

Cela se passe aussi en Belgique, fait remarquer Philippe Hensmans. "L’État belge a déjà été condamné plus de 7 000 fois dans le domaine de l’accueil des réfugiés. Mais le gouvernement balaie d’un revers de la main les arrêts du Conseil d’État. C’est un coup d’État ! On demande aux Afghans de prouver qu’ils sont personnellement en danger dans leur pays. Et quoi ? Ils doivent demander une attestation aux talibans ? Dans l’impossibilité d’apporter une preuve, ils n’obtiennent pas le statut de réfugié mais en même temps, on ne peut pas les renvoyer chez eux car le gouvernement ne reconnaissant pas le régime taliban, il n’y a pas d’accord de réadmission entre les deux pays : le gouvernement fabrique donc des sans-papiers… En outre, cela écorne la légitimité du gouvernement quand il reproche au Congo, par exemple, les violations massives des droits humains."

Les nuages s’accumulent mais...

Le directeur d’Amnesty International constate que désormais, des pays, y compris européens, n’ont plus peur de sortir des conventions et pactes internationaux ou de ne pas les respecter. "Ils s’en foutent. Et ça, c’est terrible."

Pour Philippe Hensmans, vu la montée des populismes, les nuages s’accumulent à l’horizon. Mais pas de quoi abattre la conviction de l’Ottintois qu’il faut agir. "Et un des enjeux, à l’avenir, concerne l’éducation aux droits humains, des jeunes et des adultes. Car tous les citoyens devraient s’engager à défendre les droits humains."

Philippe Hensmans, lui, continuera la lutte, comptant vivre une retraite toujours engagée.