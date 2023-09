Le Challenge du BW fera étape à Waterloo samedi matin

Les participants auront droit à un tracé roulant avec quelques passages plus vallonnés, mais surtout, à 3/4 trail à travers les champs entre Rhode-Saint-Genèse et Waterloo et puis une ambiance de feu sur les lignes de départ et d’arrivée par la fanfare The Happy Few Band

Accueil dès 9 h 30 à l’école communale du Chenois, rue Mattot, avec tout le confort prévu pour les participants dont des douches et des vestiaires et des massages après l’effort par les douces mains des élèves de l’école de massage Kally’o.

Thibault Uylenbroeck au 0472/62 08 62