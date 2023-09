Une Fête des associations plutôt qu’un salon à Braine-le-Château

Ce samedi 16 septembre, l’Association Braine Culture (ABC) organise, sur la Grand-Place de Wauthier-Braine, la 2e édition de la Fête des associations. Ce rendez-vous est proposé une année sur deux, les années paires étant réservées aux incontournables Rencontres médiévales, et les impaires à cette nouvelle fête. Morgane De Pryvker, coordinatrice de l’ABC, explique: "C’est une fête au sens premier du terme, qui vise vraiment à mettre en avant les Brainois et les Brainoises, que ce soit au niveau des associations ou des groupes de musique amateurs. Le but est de faire ressortir tout le potentiel qui existe dans la commune".