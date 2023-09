oBelgix fâché sur les Diables Rouges, trop peu disponibles après Belgique - Estonie

"Ces jeunes fans tous penauds, ça m’a fait mal au cœur"

Comme beaucoup d’autres fans présents sur place, il a, en revanche, nettement moins apprécié l’après-match, censé être un moment de communion agréable entre supporters et joueurs, a fortiori après une victoire. Las, ces derniers se sont contentés de venir faire une petite "ola" à 15-20 mètres de la tribune 4 et ont maigrement salué, depuis la pelouse (donc encore plus loin), les fans encore présents dans les autres tribunes. "Je ne comprends pas cette attitude. Et c’est un constat qui n’est pas neuf. Il devient de plus en plus difficile d’avoir de l’interaction avec eux…", déplore notre interlocuteur, originaire de Roux-Miroir (Incourt), qui ne parle même pas pour lui mais bien pour les nombreux enfants présents dans les travées du stade Roi Baudouin. "Honnêtement, j’ai vu énormément d’enfants attendre 30-40 minutes après le coup de sifflet final, près des grillages, que les joueurs viennent effectuer un selfie avec eux, signer un autographe ou même juste faire un simple check. Tout ça pour… rien. Cela m’a fait mal au cœur pour ces gamins tous penauds alors qu’ils viennent un soir de semaine, et parfois de loin, voir ces joueurs qui les font rêver."

Qui plus est, la fédération avait disposé, à même la piste d’athlétisme, des ballons dédicacés par les Diables Rouges et que ceux-ci auraient dû "tirer" dans les tribunes pour faire quelques chanceux. Des ballons que les joueurs de Domenico Tedesco ont… laissés là où ils étaient. "A près que les joueurs soient rentrés définitivement au vestiaire, il y avait, près de moi, un enfant qui souhaitait en avoir un. J’ai dû insister lourdement auprès d’un gars de la sécurité placé de l’autre côté de la barrière pour qu’il veuille bien en donner un au petit. Ce qu’il a fini par faire. Je suis content d’avoir réussi à faire plaisir à ce ket. Mais quelle tristesse quand même !"

"N’oubliez pas qu’un joueur n’est pas grand-chose sans les supporters"

Bien qu’il souligne les bonnes initiatives prises ponctuellement par la fédération (Fan Day, hymne chanté par les supporters, etc.), oBelgix adresse donc cette question à Lukaku & Co.: "Pourquoi êtes-vous si distants ? Pourquoi n’avoir pas pris cinq, dix minutes pour faire plaisir à ces enfants pour qui vous êtes des modèles ? N’oubliez pas non plus qu’un joueur de football pro n’est finalement pas grand-chose sans les supporters qui l’entourent. Alors si vous voulez que le stade soit plein à craquer, ce sont toutes ces petites choses qui peuvent faire la différence !"

À bon entendeur…