Les Fêtes de Wallonie, c’est aussi à Ottignies pour un week-end rythmé par les activités autour de la mobilité

Les Fêtes de Wallonie à Ottignies, ce sont trois jours réunissant 20 000 personnes, organisés par plus de 70 bénévoles avec des activités diverses dont de nombreux concerts et des activités pour tous les âges ainsi qu’une brocante de près d’1 km de long avec plus de 250 exposants.

Vendredi 15 septembre. Dès 8 h, marché matinal en fanfare ; 19 h, inauguration des 45es Fêtes de Wallonie au chapiteau ; 19 h 30, repas animé par Andréa Caltagirone.

Samedi 16 septembre. 14 h, ouverture des loges foraines et goûter des seniors au chapiteau animé par Daniel & Loulou et Noir Frites Rouge ; 18 h 30, départ de la marche aux flambeaux des différents quartiers ; 21 h, présentation des chars au parking Delhaize (un jury classera les chars et la remise des prix aura lieu dimanche) ; 21 h 30, feu d’artifice musical depuis la ferme du Douaire ; 21 h 45, bal populaire au chapiteau avec l’orchestre Self Control.

Dimanche 17 septembre. Dès 7 h, brocante et artisans au Douaire et alentours ; 10 h, ouverture des food trucks (parking Colruyt) et des loges foraines (place du Centre) ; 10 h 30, ouverture du village des enfants (parking Colruyt) avec l’École du cirque, Césam Nature (animation virtuelle pour adolescents), stand du Cercle d’histoire d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, jeux en bois…

Au chapiteau: de 11h à 13 h, le groupe Aequivox (40 personnes) ; de 11 h 30 à 14 h 30, Street Family Dancing ; de 15h à 16 h 30, Fake News ; de 17 h 30 à 19 h 30, concert de clôture avec le groupe Zénith, remise des prix des chars juste avant le concert.

Musiques

"Première schubertiade mélinoise"

Quatre musiciens (flûte traversière, violon, harpe, violoncelle) interprètent les plus grands chefs-d’œuvre de Franz Schubert, compositeur emblématique de la musique romantique allemande. Samedi 16 septembre, 20 h, église de Mélin.

0473 75 08 13, valerie@jardins-de-melin.com

Lucie-Valentine en concert à Nil-Saint-Vincent

Le vendredi 29 septembre, à 20 h 30, Lucie-Valentine (pop française) sera en concert à l’église partagée de Nil-Saint-Vincent. Lucie-Valentine a déjà chanté aux Francofolies de Spa, en première partie de Diane Tell à Bozar ou encore au Festival de la femme artiste au Bénin. Pas de réservation. Ce rendez-vous est proposé par le Cabaret "Chez Émile".

http :// cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile

Expositions

Nivelles: expo du Royal Club Photo Entre Nous

Le Royal Photo Club Entre Nous (RPCEN) expose ses meilleures photos de la saison. En plus des 122 photos personnelles des membres, une série de photos en lien avec la ville de Nivelles sera également visible. L’exposition se tiendra dans la salle des mariages de l’hôtel de ville de Nivelles les 16, 17, 23, 27, 30 septembre et 1er octobre.

https ://photoclub-nivelles.be

Jodoigne: "Contes et légendes en Brabant wallon"

Chantal Ernst et Alain Poncelet viennent de publier leur deuxième livre " Contes et Légendes en Brabant wallon " dont les illustrations originales font l’objet d’une exposition à l’hôtel des Libertés, Grand-Place. Du 8 au 22 septembre, aux heures d’ouverture de l’antenne de la Maison du tourisme en Brabant wallon.

conteetlitterature.be

Waterloo: "Vibrations" de Nadine Arcolie

Depuis son enfance, Nadine Arcolie baigne dans le monde de la création et de la couleur. Elle invite le visiteur à partager son attrait pour les astres, les cercles et les formes rondes… Espace Bernier, rue François Libert, 26. Jusqu’au 17 septembre.

www.centre-culturel-waterloo.be

Deux années d’acquisitions au musée Marthe Donas, à Ittre

Présentation des œuvres acquises au cours des derniers mois. Près de 30 artistes belges aux cimaises: Anne Bonnet, Jean Brusselmans, Michel Smolders, Antoine Mortier, Marthe Donas, Jean Rets, Kurt Lewy, Luc Peire, Willy Anthoons, Francis De Bolle, Jo Dustin, Christine Ravaux, Guillaume Vanden Borre, Marcel-Louis Baugniet, Vivienne Jamart, Germaine Robert-Acarin, etc. Rue de la Montagne, 36. Entrée gratuite le dimanche 1er octobre.

museemarthedonas.be

"It’s not black and white" à Wavre

Exposition collective à la Gallery Nostrum: Francesco Battistello, Florian Breetzke, Chris Dennis, Rosette De Stefano, Antonio Franchetti, Marie-Charlotte Nouza, Axelle VM Philtjens, Olivier Van Uffel et Pierre Vasic. Du samedi 2 septembre au samedi 7 octobre.

Rue Florimond Letroye, 13.

www.gallerynostrum.com

Élise Leboutte à Louvain-la-Neuve

Jusqu’au 8 octobre, l’Espace 001 accueille les œuvres d’Élise Leboutte. Ces peintures sont faites d’émulations lumineuses, de séquences méditatives où l’ombre et la lumière se confondent, reflétant sa fascination pour le caractère éphémère de celles-ci et leurs variantes subtiles au travers de la couleur, mais aussi l’ambiance et l’espace, les frontières et les surfaces. Vernissage dimanche 17 septembre de 15h à 18 h.

Rue Michel de Ghelderode, 1.

www.espace001.com/

Marches

Marche Adeps à Villers-la-Ville

Dimanche 17 septembre, de 8h à 18 h. Départ et arrivée à l’école communale de Villers, rue Jules Tarlier.

0476 68 00 13, marily1495@gmail.com

Marche Adeps à Ophain

Dimanche 17 septembre. Départ et arrivée à la salle communale, rue des Combattants, 3, à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.

Georges Simon (0473 34 1 7 75).

Théâtre

Hamme-Mille: "Frère Thomas ne se repose jamais"

C’est l’histoire de Jean Lenormand, ex-flic à l’Antigang de Paris, en revalidation dans une abbaye où il se prépare à devenir moine. Mais flic un jour, flic toujours, il ne peut s’empêcher de fourrer son nez dans des affaires pas très catholiques…

Samedi 16 septembre, 16 h, Maison de la laïcité Condorcet, avenue du Centenaire, 20.

Divers

20e marché du potiron et de la coloquinte à Baulers

Ce samedi 16 et ce dimanche 17 septembre, l’ASBL Émeraude, service d’accueil pour adultes présentant un handicap mental, organise ses "Potirons d’Émeraude". à Baulers. Vente et dégustation, bar, petite restauration. Animations diverses: accrobranche, tracteurs anciens, sculptures de potirons… Avenue de la Gare, 7. 0487 71 79 26

www.asbl-emeraude.be

Ciné-débat à La Hulpe: "Irréductibles"

"Irréductibles", documentaire d’Olivier Dubuquoy, est une histoire d’hommes et de femmes qui ont gagné́ des batailles qui semblaient perdues d’avance… Vendredi 15 septembre, 19 h 30, bibliothèque Will (2e étage), rue des Combattants, 57.

info@lahulpeenvironnement.be,

Louvain-la-Neuve: balade nature, conte et musique

Le temps d’un après-midi, découvrez ou redécouvrez le bois de Lauzelle, lieu de détente et de recherche. Rencontres avec des chercheurs, le garde forestier, des conteurs, des musiciens… Ateliers nature. Dimanche 17 septembre, dès 13 h. Spectacle final à 17 h 30. Boulevard de Lauzelle.

patart.boutsdeficelle.be

Wani’Quizz à Walhain

Testez vos connaissances musicales au profit de l’opération Wanitou. Samedi 16 septembre, 20h. Salle Le Fenil, rue de la Cure, Walhain-Saint-Paul.

https ://fb.me/e/3mhoX1UkP

La Hulpe: apéro des artistes

Vendredi 15 septembre, dès 17 h, rue des Combattants, 59.

www.festivites-lahulpe.be

Rebecq: Apéro wallon

Vendredi 15 septembre, dès 16 h, parc communal (Grand-Place). Avec DJ Furax, Nicky Sanchez, Bart Reeves… Bar et food truck.

Jussi’s Day à Marbais

Dimanche 17 septembre, dès 8 h. Animations pour enfants et jogging à l’école communale de Marbais, rue du Berceau, 18.

0474 70 61 22, celine.brognaux@hotmail.com

Sart-Dames-Avelines: "Au cœur de nos campagnes"

Rendez-vous consacré à l’agriculture et la ruralité: exposition de matériel agricole, stands de sensibilisation, présentations d’animaux de la ferme (petit et gros élevage), village de producteurs, dégustations de produits locaux et de bières locales, barbecue festif, spectacle "Le four à bois. La caravane passe !" par la Compagnie Orange Sanguine, balades en poney, démonstrations de dressage de chien de berger et de battage à l’ancienne au fléau, labyrinthe, grimage, lancer de ballot, ciné-débat, conférence et table ronde pour réfléchir à la mise en œuvre de nouvelles pistes pour bâtir l’agriculture de demain. Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre, complexe sportif de Sart-Dames-Avelines.

paysdes4bras.be

Brocante équestre à Ways

Dimanche 17 septembre, dès 8 h, petite bourse équestre à la Tourelle, avenue Émile Hecq, 20.

Ottignies: fête à Familia

Dimanche 17 septembre, de 10h à 18 h. Bar, crêpes, stand artisanal, jeux en bois, pêche aux cadeaux, roue de la chance… Place des Déportés, 1.

"Nuit de Folie" à Nivelles

Un spectacle, bien plus qu’un concert. Chantez et bougez au rythme de chansons intemporelles, des années 1980 à nos jours, pour revivre une belle époque et partager avec les artistes un grand moment de fête. Waux-Hall, place Albert Ier.

facebook.com/Leplatoproductions/