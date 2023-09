Une semaine pour être un meilleur acteur de sa mobilité: les activités en Brabant wallon

Ci-dessous, les principales activités organisées en Brabant wallon.

Jodoigne

Samedi 16 septembre De 9h à 13 h, bourse de vélos d’occasion. À 10 h 30 et 14 h, balade découverte des services, aménagements et itinéraires pour les cyclistes à Jodoigne (5 km). De 10h à 16 h, stand d’information sur la mobilité.

Lundi 18 septembre À 19 h, soirée info et débat "Commerce et mobilité", château Pastur (salle des Calèches). rue du Château, 13. 010 24 17 19, al@galculturalite.

Toute la semaine Vélobus scolaires avec les écoles secondaires de Jodoigne. Challenge vélo en encodant chaque jour sur www.veloactif.be les kilomètres roulés à vélo dans ce contexte de déplacements utilitaires (aller travailler, se rendre à l’école, faire ses courses…). Défi "marche tes 5 minutes". Focus mobilité Ville de Jodoigne: des articles de fond disponibles jour après jour du 16 au 22 septembre sur www.jodoigne.be.

Grez-Doiceau

Dimanche 17 septembre Les "citoyens cyclistes" organisent une Masse ludique ou promenade participative citoyenne à vélo. Trois boucles partiront du hall omnisports à 14 h, pour y revenir aux alentours de 16 h. Un concert de sonnettes au centre de chaque village informera du passage et invitera ainsi à suivre avec votre vélo le cortège en route. La Masse ludique se clôturera par un goûter cycliste offert par la Commune aux abords du hall omnisports. Par ailleurs, dans le cadre de cette Semaine de la mobilité, le collectif préconise l’utilisation rationnelle de la voiture en démontrant les avantages des modes de déplacements alternatifs comme le vélo, la marche, les transports en commun, en faveur d’une mobilité plus respectueuse du cadre de vie et s’inscrivant dans le développement durable.

Chaumont-Gistoux

Dimanche 17 septembre Journée "Mobilité et slow tourisme", dès 10 h 30 sur la plaine polyvalente du centre sportif André Docquier. Au programme: balade pédestre (5 km), chasse au trésor via l’application Totemus (5 km), deux randonnées à vélo (6 et 17 km) à faire seul ou en groupe (sur inscription), essai de véhicules alternatifs (voiture électrique, vélo cargo, etc..), parcours d’initiation au code de la route, atelier de réparation vélo, ateliers d’étude sur la mobilité, présence de producteurs locaux… Trois itinéraires pédestres sont proposés par le Groupe Sentiers pour rejoindre le centre sportif depuis les villages de Corroy, Dion et Bonlez.

www.chaumont-gistoux.be

Genappe

Samedi 16 septembre Mobi Fiesta, 3e édition: fête familiale, citoyenne et nomade entre Genappe, Bousval et Court-Saint-Étienne. De 10h à 13 h, brocante et troc vélo, repair café spécial vélo (au Monty, Genappe). À 14 h 30, accueil à Le Maillon (Bousval). À 15 h: visite guidée de l’exposition de land art le long du RAVeL (Bousval) ; conférence "Carnets de voyage à vélo" (Le Maillon, à Bousval) ; visite libre de la ferme de Bousval + bar à glace et jus de fruits frais. À 16 h 30, concert folk (ferme de Bousval). À 18 h, apéro et repas au Monty (Genappe) et au Quatre Quarts (Court-Saint-Étienne). À 20 h, conférence d’un pèlerin de Compostelle (Quatre Quarts, Court-Saint-Étienne). À 20 h 30, concert de Roza Roza (Monty, Genappe). À 22 h, Jam’fiesta (Monty, Genappe).

www.facebook.com/mobifiesta2021

Court-Saint-Étienne

Dimanche 17 septembre Village de la Mobilité, 3e édition, de 9 h 30 à 16 h 30. Nombreux stands et activités pour petits et grands: six balades, parcours de sensibilisation à la mobilité avec une déficience visuelle, présentation de la première phase du plan communal de mobilité, sensibilisation à la sécurité routière avec la voiture tonneau de la police, etc. Voir aussi le programme de la Mobi Fiesta dans le paragraphe consacré à Genappe.

melanie.laroche@yahoo.fr

Wavre

Samedi 16 septembre De 14h à 17 h, découvrez en quelques heures les règles et les réflexes à adopter pour circuler à vélo en toute confiance et déjouer les pièges du trafic.

velotrafic@gracq.org

Beauvechain

Dimanche 17 septembre À 9 h, balade à vélo ouverte à tous au départ de la place communale. Possibilité de se greffer au groupe depuis son village lors des différents arrêts prévus. Arrêts: parking du Relais Saint-Martin (Tourinnes-la-Grosse), parking du Centre culturel (Hamme-Mille), place de l’Étang (Nodebais), parking du terrain de football de La Bruyère, maison de village de L’Écluse.

mobilite@beauvechain.be

Ramillies

Samedi 16 septembre Réparation des vélos avec l’ASBL Les Débrouillards (après-midi, ouvert à tous et gratuit) sur le site de l’administration communale.

Dimanche 17 septembre Dès 8 h, rallye touristique à vélo avec concours photo, parcours familiaux de 5 et 20 km, au départ du site de l’administration communale.

Dimanche 17 et jeudi 21 septembre Toute la journée, dans la salle du conseil communal, consultation villageoise sur la sécurité routière afin d’harmoniser les entrées des villages.

laurent.noel@commune-ramillies.be

Ottignies- Louvain-la-Neuve

Différentes activités seront menées autour du vélo comme alternative pour l’administration communale, des tests de vélos cargo par le service travaux, la mise à l’honneur des cyclistes venant au travail, du vélo comme alternative pour les livraisons des entreprises, des repas dans les écoles livrées par vélo cargo (TCO + Urbike).

Le samedi 16 septembre, de 13h à 17 h, dans le cadre des Fêtes de Wallonie, vous pourrez essayer des vélos électriques, longtails, cargos, pliants… Il y aura de la promotion pour le test Pro Velo, pour le Tec à la demande, les voitures partagées. Une sensibilisation à la rue cyclable est prévue aussi à la rue des Deux Ponts.