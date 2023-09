Un marquage innovant et, surtout, sécurisant pour les usagers faibles à l'entrée de Braine-le-Château

À l'entrée de Braine-le-Château, le rond-point entre les rues de Tubize, du Bailli et Idès Vanschepdael, assez serré et étroit, aurait pu poser quelques problèmes en matière de sécurité pour les amoureux de la petite reine, mais un nouvel aménagement vient également sécuriser le passage des cyclistes. Les bandes suggérées longeant la chaussée changent de couleur pour devenir rouges et convergent vers le rond-point, invitant les vélos à s'insérer dans la circulation et à utiliser le milieu du giratoire. Ainsi, les vélos sont bien visibles et ne se retrouvent pas dans les angles morts des véhicules motorisés.

Un aménagement salué par les professionnels

Une nouveauté qui a été saluée notamment par le syndicat du transport SECOP-ITSRE, comme le souligne un article sur leur site Internet. Ce syndicat trouve tout simplement cette initiative géniale. Il plaide également pour retrouver ce genre d'aménagements novateurs dans d'autres villes et communes, car ils apportent un plus à la sécurité routière et surtout à celle des cyclistes. En effet, le syndicat déplore leur manque de visibilité, surtout quand ils se trouvent dans les angles morts des camions.

À l'initiative de ce nouvel aménagement, salué comme on le voit par les professionnels, mais aussi par les riverains et les usagers, on retrouve la Région wallonne qui a tenu compte des requêtes de la commune pour améliorer la signalisation et la sécurité sur cette voirie. Une voirie qui, comme dit précédemment, est très fréquentée à toute heure de la journée et, qui plus est, compte deux écoles. Une sécurisation pour les cyclistes qui sera encore améliorée une fois le RAVeL terminé.