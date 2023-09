Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon: des sociétés de conseil de Lasne et de Braine-l’Alleud passent à la trappe

Sous bénéfice d’inventaire qu’il est impossible de détailler ici puisque le tribunal, saisi de citations en faillite ou ayant face à lui une société ou un particulier faisant aveu de faillite, ne rendra son jugement qu’après en avoir délibéré, cette maxime pourrait en effet s’appliquer à des dossiers présentés lors de l’audience hebdomadaire consacrée à ces deux domaines.

En tout état de cause, est venu faire aveu de faillite ce lundi 11 septembre 2023 un bureau lasnois de comptabilité qui, depuis 1992, s’occupait également de promotion immobilière résidentielle ou non, de sondages d’opinion et d’études de marché.

Idem pour une société de Braine-l’Alleud qui, depuis 2008, dispensait des conseils pour affaires, des conseils de gestion, était intermédiaire en commerce de produits différents et apportait son soutien aux entreprises.

Les autres aveux de faillite ont concerné un toiturier de Jauche, une commerçante lasnoise de fleurs et de décorations d’intérieur, un transporteur tubizien qui a mis fin à ses activités le 1er décembre 2022 ainsi qu’une commerçante wavrienne d’articles de détail d’horlogerie et de bijouterie.

On en vient aux citations en faillite. Le team de recouvrement des personnes morales en Brabant wallon avait dans son collimateur une société tubizienne d’import/export belgo-africaine de commerce en gros d’ordinateurs, équipements informatiques et logiciels d’une part, de commerce de gros d’équipements de véhicules automobiles de l’autre.

Quant à un grossiste en viande de Leeuw-Saint-Pierre, il ne parvient pas à se faire payer les 7 000 € que lui doit un restaurant de Tubize que le tribunal de l’entreprise de Bruxelles a pourtant condamné par jugement du 21 décembre 2022.