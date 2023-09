Parmi les artisans présent aux Journées Louis XI, Aïda inspirée par Sainte Hildegarde de Bingen

Celle-ci travaille avec les pierres. "Durant le Moyen-Âge, Saint Hildegarde de Bingen, religieuse bénédictine, soignait les gens avec les pierres, des blessures morales et des blessures physiques. Elle pouvait agir sur une série de maux. Elle travaillait aussi avec les plantes, des cristaux et des minéraux qu'elle plaçait dans l'eau pour les purifier. L'atmosphère médiévale me rappelle cela, poursuit notre interlocutrice. Avec les pierres, je peux rétablir le Chakra, redonner de l'énergie."

Des pierres aux vertus curatives et apaisantes

Elle ne s'est pas laissée abattre par la chaleur ce week-end. "J'ai la chance d'avoir un stand aéré. J'ai eu pas mal de visites. Chez moi, à Ways, je reçois les gens pendant une heure. Ici, j'ai eu pas mal de monde. J'expose mes pierres. Ce sont des pierres naturelles que je sélectionne dans une carrière que je connais, je sais d'où elles viennent. Les pierres ont des vertus curatives et apaisantes. Les enfants ont la capacité de directement choisir la pierre qui leur convient."

Place aux artistes

Le public a bravé les conditions climatiques pour participer aux deux Journées Louis XI organisées par le Carrefour culturel 38, la Ville de Genappe et la compagnie "Fer de Lance". Cette dernière s'occupe des animations médiévales. " Samedi, nous avons enregistré 1 300 entrées. Il est probable que nous aurions attiré plus de personnes s'il avait fait moins chaud", indiquait dimanche midi Vincent Girboux, l'échevin de la culture. L'accès était gratuit pour les personnes costumées, il était de 5€ pour les autres. Sans doute pas de quoi combler l'entièreté du budget de 35 000€ pour ces journées, sans compter les prestations du personnel. La Ville octroie un subside de 25 000€ au Carrefour culturel 38, les organisateurs avaient inscrit ces Journées dans le cadre de l'opération provinciale "Place aux artistes". De quoi alléger un peu l'addition.