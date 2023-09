Les couples jubilaires d'Hélécine ont été mis à l'honneur dans la joie et la bonne humeur

La salle des fêtes de Linsmeau avait revêtu ses plus beaux atours samedi dernier pour accueillir la cérémonie communale en l'honneur des couples hélécinois fêtant leurs noces d'or, de diamant et de brillant. 12 familles hélécinoises entouraient ceux qui, il y a 50, 60 ans et 65 ans, avaient décidé d'unir leurs destinées.