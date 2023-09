La zone de police Nivelles-Genappe va engager dans deux nouvelles fonctions

Mercredi soir, certaines décisions à prendre étaient toutefois différentes, puisqu'il s'agissait de créer deux emplois. Le premier concerne un "data protection officer" (DPO), c'est-à-dire un spécialiste de la protection des données.

La matière s'est compliquée avec la mise en oeuvre du fameux RGPD. Auparavant, une seule personne remplissait cette fonction au service des dix zones de police de l'arrondissement mais vu la complexité de la matière, cette situation n'était plus tenable.

Les chefs de corps ont discuté du sujet et ils ont convenu que disposer de quatre DPO pour les dix zones de police serait plus adéquat. Le respect de la vie privée, tant celle des membres du personnel que celle des citoyens qui ont affaire à la police et dont le nom se retrouve dans les fichiers, est particulièrement important et doit faire l'objet de toutes les attentions. "Ce n'est pas une matière simple, et je suis certain qu'elle va encore devenir plus complexe dans les années à venir", a expliqué Pascal Neyman, le commissaire divisionnaire, aux membres du conseil de police. Au niveau de la zone Nivelles-Genappe, la demande est donc de disposer d'un DPO qui travaillera à mi-temps sur ces questions, uniquement pour la zone.

Cette demande a été acceptée à l'unanimité, tout comme la création d'un autre emploi : un inspecteur principal sera recruté prochainement pour assurer le suivi des victimes de certaines infractions spécifiques comme les violences intra-familiales et les violences sexuelles. Là aussi, il s'agit de matières délicates qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Elles nécessitent aujourd'hui une approche spécialisée que la zone de police veut fournir aux citoyens.