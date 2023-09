262 kilos récoltés : la première vendange 2023 de la Confrérie du Vignoble, à Villers-la-Ville, est très prometteuse

En voyant mûrir au fil de l’été ces grosses grappes vertes, la Confrérie a d’ailleurs commandé en urgence une nouvelle cuve de 100 litres pour pouvoir tout traiter. Elle est arrivée tout juste, dans le courant de la semaine dernière, et va s’avérer bien utile. En effet, ce sont 293,5 kilos de Phœnix qui ont été cueillis en un peu moins d’une heure samedi.

Jamais à Villers on n’avait connu de telles quantités dans les seaux des vendangeurs. Les pluies du mois d’août ont fait gonfler le raisin, alors que la peau est restée assez épaisse.

Contrôler le mildiou… et le botrytis

Le désavantage de cet été assez pluvieux, c’est qu’il a fallu assurer un suivi quotidien pour contrôler le mildiou. Mission réussie pour le maître de culture de la confrérie, mais un autre péril guettait les grappes ces derniers jours: le botrytis, une pourriture grise qui commençait à toucher certains grains.

Le Phoenix, cueilli en quantité "exceptionnelle". ©EdA

"On aurait peut-être aimé profiter d’une semaine de soleil de plus mais à ce moment de l’année, il faut se méfier de l’humidité, explique Christophe Waterkeyn, le président de la confrérie. Même lorsqu’il fait bien chaud comme ce samedi, l’herbe est encore toute mouillée de rosée à midi, et l’ombre revient vite. La pourriture risquait de se développer alors que la qualité est tout de même au rendez-vous. Goûtez ces beaux raisins ! Le niveau de sucre est quand même satisfaisant, et la quantité est exceptionnelle. Attendre encore, c’était prendre des risques…"

Comme il est de tradition dans le vignoble villersois, la cueillette est suivie d’un tri minutieux à la main, grappe par grappe. Les confrères mettent un point d’honneur à ne garder pour les opérations de vinification que les grains qu’ils auraient envie de manger. Et une fois ce tri méticuleux effectué, ce sont tout de même 262 kilos de raisins blancs qui constituent cette première récolte.

Pour le Régent aussi, cela s’annonce prometteur

Une fois ces raisins égrappés, ils devaient encore être foulés (mécaniquement), puis pressés. "Ce n’est pas la même chose: si on pressait sans fouler, on n’arriverait pas à obtenir autant de jus, détaille encore Christophe Waterkeyn. Quand on foule, on éclate le raisin et cela permet de maximaliser le rendement de la presse."

Le jus obtenu samedi soir va ensuite décanter durant environ trois jours, au froid, avant que commence la fermentation avec des levures. Compte tenu de la quantité récoltée, en fin de processus, on devrait obtenir plus de 250 bouteilles.

Ce qui n’est qu’une partie de la production des confrères villersois puisque l’essentiel de leurs pieds de vigne (près de 850) donne un raisin rouge, le Régent, dont les grappes sont toujours en place. Pour lui aussi, la vendange à venir s’annonce exceptionnelle.