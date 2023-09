Orp-Jauche : Daniel Fauville et Marzo-Mart vont exposer à Marilles

La galeriste Violeta Deltell avait eu la bonne idée, il y a cinq ans, de présenter l’un à l’autre, lors d’un vernissage, deux artistes de renom, pressentant qu’ils auraient des atomes crochus. Elle eut le nez fin, car Daniel Fauville et Manel Marzo-Mart partagent la même admiration pour le peintre Joan Miro (1893-1983). Il y a chez le maître de la peinture espagnole un attrait certain pour la couleur associée à des formes épurées, simples. Ce n’est donc pas une surprise de retrouver cette philosophie et cette manière d’aborder la toile chez les deux contemporains, mais avec leur personnalité et leurs caractéristiques propres.