13h. Les EuroSkills 2023 se sont achevés il y a quelques minutes pour Magali Tartinville (Chaumont-Gistoux) et son binôme liégeoise Héloïse De Smet. Le duo belge a fini de présenter sa réalisation. "C ’est un soulagement de pouvoir relâcher toute cette pression", avoue Magali. "On n’a pas conscience de tout ce qu’on a réalisé depuis le début de la préparation. Mais on ne réalise surtout pas qu’on ne se verra plus de façon aussi régulière", précisent les filles. Preuve de la complémentarité et de la symbiose de leur binôme.

La recette du succès ? Peut-être bien. Magali et Héloïse terminent à la deuxième place d’une compétition de très haut niveau. "On ne montera pas sur le podium ", se risquait pourtant à pronostiquer Magali, à la fin de la présentation. Par bonheur, la Chaumontoise s’est trompée. "On a terminé tous les modules à temps et on est très contentes du travail réalisé. Ma participation est remontée jusqu’à Chaumont-Gistoux. C’est cool, mais c’est surtout le soutien de mes proches qui me fait chaud au cœur. "

15h30. La compétition de Nathan Harte (Chastre) et de son binôme Rémy Borguet (Huy) s’est achevée il y a déjà deux heures. Mais l’évaluation de leur travail se prolonge…. On fait l’impasse sur la partie du complexe réservée à la mécatronique… pour le moment.

15h45. Thibault Bounoider (Vieux-Genappe) vient de terminer sa compétition. Il craque dans les bras de son coach, puis se ressaisit rapidement pour nous répondre. "C ’est beaucoup d’émotion, normal après trois jours aussi exigeants", confie l’intéressé. "Derrière toutes les épreuves, il y a un an de préparation. C’est intense et fatigant. Je suis content de moi et de ce que j’ai pu réaliser, Il y a quelques frustrations mais qui seront vite oubliées. Je voulais surtout être fier de moi. La médaille, c’est du bonus."

Un fameux bonus pour Thibault, qui décroche la breloque en argent à Gdansk !

©-EDA

17h30. Enfin la libération pour Rémy et Nathan, après trois heures d’évaluation. Leurs impressions ? "On a passé beaucoup de temps à s’entraîner, à se perfectionner. On pouvait sans doute améliorer certains points", avoue Rémy. "Maintenant, on attend avec impatience les résultats ", confirme Nathan. Le binôme ne reviendra pas avec une médaille autour du cou. Mais l’essentiel est ailleurs. "C’est fou tout ce qu’on peut vivre pendant trois jours. On est fiers du travail effectué sur une tâche vraiment complexe. Ça et les souvenirs, ce sont nos plus belles récompenses."

Deux médailles pour trois compétiteurs: le bilan est exceptionnel pour le Brabant-Wallon. Gdansk 2023 restera un excellent cru !