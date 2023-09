Situation “inédite” chez “Sans Collier” cet été : plus de 400 animaux recueillis et moins d’adoptions (vidéo)

”Cet été, ça a été vraiment très particulier pour les refuges dans leur ensemble, pas uniquement pour Sans Collier”, précise Sébastien De Jonge, le directeur de l’ASBL. “On a vécu une période à saturation. Les refuges étaient complets, tant chez les chiens que chez les chats. C’est assez inédit puisque même si tous les étés sont compliqués, à un tel niveau, c’est la première fois que ça arrive.”

Davantage d’abandons et moins d’adoptions = saturation

Cette saturation, on peut l’expliquer par deux éléments, notamment par des abandons en hausse. “Ici, par exemple, chaque jour, on reçoit plusieurs dizaines de demandes d’abandon, c’est quand même assez important. Et puis, surtout, beaucoup moins d’adoptions : on peut estimer que c’est dû à la conjoncture économique, à la vie qui a repris ses droits après le Covid, que beaucoup de gens ont adopté ou acheté un chien pendant le Covid et forcément ne vont plus réadopter maintenant. L’un dans l’autre, plus d’abandons et moins d’adoptions, ça fait des refuges qui affichent complet très rapidement.”

En chiffres, ça donne précisément 406 animaux pris en charge sur l’été par Sans Collier. “C’est vraiment important, c’est près de cinq animaux par jour. C’est aussi des soins importants derrière ça : de nombreux soins vétérinaires, plus de 700 opérations qui ont été réalisées au refuge. Et à l’heure actuelle, on a encore plus de 300 animaux, chiens et chats, qui sont hébergés ici au refuge. C’est du travail, et évidemment, ces prises en charge nombreuses et multiples, ça suppose aussi de s’adapter, de recourir au maximum au bénévolat. On a énormément de bénévoles qui travaillent aujourd’hui. Derrière ces prises en charge qui sont dramatiques pour l’animal, que les refuges soient pleins, c’est aussi compliqué au niveau humain… On a des équipes qui sont sur les genoux, qui en peuvent plus, qui attendent que cet été se termine pour pouvoir souffler un peu.”

Plus de 2.000 animaux à adopter

Après un tel été, chaotique, la question à se poser est plus que jamais : comment lutter contre une telle surpopulation dans les refuges, où il y a aujourd’hui plus de 2.000 animaux à adopter ? “Si on veut que les choses changent, c’est évidemment sur le long terme qu’il faut travailler. Aujourd’hui, encore trop d’animaux sont donnés aux premiers venus sur les réseaux sociaux, c’est ça qui va alimenter finalement les abandons après en refuge”, déplore Sébastien De Jonge, estimant qu’il faut “professionnaliser au mieux l’élevage, continuer tout un travail législatif derrière, pour qu’on ne donne pas un animal à n’importe qui, pour que n’importe ne produise pas des animaux… Et puis ça doit aussi être un changement de mentalité dans la société : essayer d’avoir comme premier réflexe l’adoption.”